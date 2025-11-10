Actualizado:
¿Qué equipos colombianos van a torneo internacional? Así están las cuentas
Los cupos se acaban y muchos siguen soñando con torneo internacional.
Se acerca el cierre del año futbolero en Colombia y con él, la definición de los equipos que representarán al país en los torneos Conmebol del próximo año. Ocho clubes tendrán presencia internacional, cuatro en la Copa Libertadores y cuatro en la Copa Sudamericana. Con solo una jornada por disputarse en la Liga BetPlay, los cupos empiezan a perfilarse y algunos ya tienen nombre propio.
Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre, ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores 2026. Sin embargo, la pelea por los otros puestos sigue abierta, especialmente entre los equipos que se mantienen en la parte alta de la reclasificación.
Cómo se reparten los cupos internacionales
Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores, los dos campeones del año y los dos mejores equipos de la tabla anual, reclasificación. Por su parte, la Copa Sudamericana recibe al campeón de la Copa BetPlay y a los clubes ubicados entre el tercer y el quinto lugar de la misma tabla, aunque los puestos suelen moverse dependiendo de los campeones.
En este punto, Independiente Medellín con 84 puntos y Atlético Nacional con 80 lideran la reclasificación y estarían quedándose con los cupos directos a la Libertadores. Detrás aparecen Tolima con 79, Santa Fe con 77 y América 77, todos con opciones de ir al máximo torneo continental, aunque los bogotanos ya tienen su pase asegurado por haber ganado el Apertura.
Esto abriría espacio a que Tolima y América tomen los otros lugares en Libertadores, mientras que Junior, Millonarios y Bucaramanga se perfilan como favoritos para ocupar los cupos de Sudamericana.
Definición pendiente: la fecha 20 y la Copa BetPlay
El panorama aún puede cambiar. La fecha 20 de la Liga BetPlay será clave para conocer al segundo campeón del año y con ello, ajustar los puestos internacionales. Además, la semifinal de la Copa BetPlay, donde América todavía sigue con vida, puede influir directamente en la repartición final.
Millonarios, sin actividad tras quedar fuera de los cuadrangulares, se mantiene expectante, con 70 puntos, está muy cerca de sellar su participación en la Copa Sudamericana. Bucaramanga y Once Caldas también conservan opciones, aunque dependen de resultados externos.
Un cierre de año con cuentas y calculadora en mano
A falta de una jornada y de los últimos partidos de Copa, todo indica que Medellín, Nacional, Santa Fe y Tolima representarán a Colombia en la Copa Libertadores 2026, mientras que América, Junior, Millonarios y Bucaramanga completarían la cuota en la Copa Sudamericana.
La definición se conocerá oficialmente en las próximas semanas, pero una cosa es segura, el futbol colombiano volverá a tener una nutrida presencia en los torneos internacionales, con varios clubes tradicionales listos para buscar protagonismo en el continente.
