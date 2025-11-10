¿Qué equipos colombianos van a torneo internacional? Así están las cuentas

Cómo se reparten los cupos internacionales

Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores, los dos campeones del año y los dos mejores equipos de la tabla anual, reclasificación. Por su parte, la Copa Sudamericana recibe al campeón de la Copa BetPlay y a los clubes ubicados entre el tercer y el quinto lugar de la misma tabla, aunque los puestos suelen moverse dependiendo de los campeones.

En este punto, Independiente Medellín con 84 puntos y Atlético Nacional con 80 lideran la reclasificación y estarían quedándose con los cupos directos a la Libertadores. Detrás aparecen Tolima con 79, Santa Fe con 77 y América 77, todos con opciones de ir al máximo torneo continental, aunque los bogotanos ya tienen su pase asegurado por haber ganado el Apertura.

Esto abriría espacio a que Tolima y América tomen los otros lugares en Libertadores, mientras que Junior, Millonarios y Bucaramanga se perfilan como favoritos para ocupar los cupos de Sudamericana.

Definición pendiente: la fecha 20 y la Copa BetPlay

El panorama aún puede cambiar. La fecha 20 de la Liga BetPlay será clave para conocer al segundo campeón del año y con ello, ajustar los puestos internacionales. Además, la semifinal de la Copa BetPlay, donde América todavía sigue con vida, puede influir directamente en la repartición final.

Millonarios, sin actividad tras quedar fuera de los cuadrangulares, se mantiene expectante, con 70 puntos, está muy cerca de sellar su participación en la Copa Sudamericana. Bucaramanga y Once Caldas también conservan opciones, aunque dependen de resultados externos.

