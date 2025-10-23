¿Qué es Leones de Rosario? El nuevo club de Lionel Messi

Un proyecto familiar con sello rosarino

La noticia se confirmó tras la publicación del Boletín Oficial N.º 6752 de la AFA, en el que se aprobó la afiliación de Leones de Rosario Fútbol Club. El equipo fue fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario, y tiene como presidente a Matías Messi, hermano mayor del histórico jugador.

Hasta ahora, la institución competía en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, pero con esta nueva afiliación podrá sumarse directamente a la Primera C sin pasar por el Torneo Promocional Amateur, el escalón más bajo del sistema de ascenso argentino.

Leones de Rosario: el paso hacia el profesionalismo

Con su inclusión en la categoría, el club dará un salto histórico al ámbito profesional. El objetivo, según fuentes cercanas a la familia Messi, es construir una estructura sólida desde las divisiones menores, con un enfoque en el desarrollo juvenil y la proyección de talentos de la región.