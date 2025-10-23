Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 16:29
¿Qué es Leones de Rosario? El nuevo club de Lionel Messi
El futbolista argentino sorprendió al mundo del futbol con la noticia.
Lionel Messi encontró una nueva manera de estar cerca de su país. A pesar de los constantes rumores sobre un posible regreso a Newell’s, el astro del Inter Miami decidió hacerlo desde otro rol: fundó Leones de Rosario, un club que se incorporará oficialmente al fútbol argentino a partir de la temporada 2026.
Un proyecto familiar con sello rosarino
La noticia se confirmó tras la publicación del Boletín Oficial N.º 6752 de la AFA, en el que se aprobó la afiliación de Leones de Rosario Fútbol Club. El equipo fue fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario, y tiene como presidente a Matías Messi, hermano mayor del histórico jugador.
Hasta ahora, la institución competía en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, pero con esta nueva afiliación podrá sumarse directamente a la Primera C sin pasar por el Torneo Promocional Amateur, el escalón más bajo del sistema de ascenso argentino.
Leones de Rosario: el paso hacia el profesionalismo
Con su inclusión en la categoría, el club dará un salto histórico al ámbito profesional. El objetivo, según fuentes cercanas a la familia Messi, es construir una estructura sólida desde las divisiones menores, con un enfoque en el desarrollo juvenil y la proyección de talentos de la región.
¿Quién será el entrenador del equipo?
Todo indica que el encargado de liderar el proyecto deportivo será Víctor “Chapa” Zapata, exjugador de River, Vélez e Independiente, quien recientemente dirigió a Atlas en la misma categoría. Su experiencia en el ascenso lo convierte en una apuesta coherente para acompañar el crecimiento del nuevo club rosarino.
Messi, cada vez más cerca de Rosario
Aunque su presente deportivo sigue en la MLS con el Inter Miami, esta iniciativa refleja el deseo de Messi de mantener un vínculo activo con su ciudad natal. Leones de Rosario no solo representa una inversión deportiva, sino también una forma de devolverle al fútbol rosarino parte de lo que le dio en sus inicios.
El proyecto, que combina raíces familiares, desarrollo local y visión profesional, marca un nuevo capítulo en la relación del astro argentino con su tierra.
Fuente
Antena 2