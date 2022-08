"Qué espera Scaloni para llamarlo": Felipe Melo pide a Germán Cano para Selección

La Selección Argentina se alista para disputar la Copa del Mundo Qatar 2022, la cual afrontará en el grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia, y dadas las bajas de último momento que se podrían presentar, Lionel Scaloni, entrenador del plantel, analiza posibles alternativas.

Así las cosas, uno de los jugadores que aparece en el radar de algunos seguidores es Germán Ezequiel Cano, quien se desempeña en Fluminense y con 30 goles en total, es el máximo goleador del año a nivel mundial.

Es tal el buen desempeño del jugador argentino, que algunos de sus compañeros lo han puesto como un posible candidato a integrar la Selección, y por ende, un mundialista en Qatar.

Pues Felipe Melo, reconocido mediocampista con pasado en Juventus y quien se desempeña también en el 'Flu', manifestó en sus redes sociales que "es el mejor 9 que hay. ¿Qué espera Scaloni para llamar a Germán Cano?".

Lo anterior, ha sido asentido por la fanaticada del Tricolor, quienes también consideran posible y poco descabellada la posibilidad de que Germán Ezequiel Cano vista por primera vez la camiseta de la Selección Argentina.

Asimismo, Cano mostró su intención de jugar en la Albiceleste, pues "el deseo de ser llamado a la Selección Argentina siempre está, es difícil pero no imposible. Me preparé mucho para este momento y si me llamaran, daría el 100%".

Además, el ariete comentó que "las condiciones y las ganas las tengo para estar atravesando este momento. Estoy preparado para jugar en la Selección y desde afuera o desde adentro voy a estar apoyando".

Cabe recordar que el futbolista de 34 años se ha desempeñado en Lanús, Chacarita, Colón de Santa Fe, Deportivo Pereira, Nacional de Paraguay, Independiente Medellín, Pachuca, León, Vasco da Gama y Fluminense.