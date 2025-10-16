¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?

La Selección Colombia sigue en la pelea por ser una de las cabezas de grupo en el sorteo del Mundial 2026. Tras la reciente fecha FIFA, el combinado nacional mostró solidez con el 4-0 ante México y equilibrio en el empate 0-0 frente a Canadá, resultados que reforzaron su confianza, pero no fueron suficientes para despejar el camino hacia el tan anhelado estatus de cabeza de serie. Más allá de eso, el equipo cafetero sigue dependiendo de si mismo para cumplir el objetivo

La principal batalla se libra fuera del campo, en el Ranking FIFA, donde cada punto cuenta. En la última actualización, la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo ascendió a la posición 13, con 1.692,11 unidades, apenas por debajo de potencias como Alemania (12.º) e Italia (10.º). Esta clasificación es clave, pues define qué selecciones estarán en el bombo principal del sorteo.

Mientras tanto, México ocupa el lugar 14, pero su caso es particular: al ser anfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, tiene asegurado un lugar en el primer grupo de la Copa del Mundo.

Esa condición lo excluye de la disputa directa por los puntos del escalafón, lo que deja a Colombia luchando por meterse entre las nueve mejores selecciones del planeta. Sin embargo, las victorias recientes de los europeos no facilitan la tarea: Alemania venció 1-0 a Irlanda del Norte e Italia goleó 3-0 a Israel, resultados que incrementaron su ventaja.

Para revertir el panorama, la selección sudamericana necesita una racha impecable en los próximos amistosos y compromisos oficiales. Ganar por amplios márgenes y evitar empates es la única vía para sumar unidades valiosas. Además, el equipo cafetero debe esperar que alguno de sus rivales directos, especialmente Croacia, Marruecos o los mismos italianos, sufra un tropiezo o no logre la clasificación directa al Mundial.

Aun así, el escenario sigue siendo complejo. Los partidos de preparación otorgan menos puntos que los torneos oficiales, por lo que el margen de maniobra es reducido. Además, los próximos meses estarán marcados por una fuerte competencia entre selecciones que también aspiran a mejorar su posición.

El equipo colombiano ve cada vez más complicado quedarse con uno de los primeros nueve lugares del Ranking para hacerse con una casilla como cabeza de serie. Cabe recordar que Canadá, México y Estados Unidos tienen ese lugar asegurado por ser anfitriones.

Por ahora, Colombia espera por seguir sumando puntos en sus partidos por las fechas FIFA. Cabe recordar que al no ser encuentros oficiales, los puntos conseguidos no suman de la misma manera. Habrá que esperar como se ubica el combinado nacional en la siguiente actualización del Ranking FIFA, que será el 22 de octubre.