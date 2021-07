¿Qué partidos de fútbol hay hoy para ver?

La pelota no se detiene y este sábado 3 de julio se disputarán grandes enfrentamientos en la Eurocopa de naciones y la Copa América. Todos los aficionados, por supuesto, están atentos a la gran programación de la jornada.

El fútbol de selecciones se lleva las miradas del mundo entero por la definición de los cuartos de final de la Eurocopa, primer evento del día. El duelo entre República Checa vs Dinamarca abrirá hoy la lucha por el gol. Posteriormente la modesta y aguerrida Ucrania intentará eliminar a la favorita Inglaterra, que sacó a la poderosa Alemania en octavos

En la tarde un cambio de frente trasladará los ojos del hincha a la Copa América, que tiene dos juegos de gran nivel: Colombia vs Uruguay y Argentina vs Ecuador.

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL QUE HAY HOY PARA VER DE EUROCOPA Y COPA AMÉRICA

República Checa vs Dinamarca; horarios:

Colombia a las 11:00 a.m.

Argentina a la 1:00 p.m.

Perú a las 11:00 a.m.

México a las 11:00 a.m.

Ucrania vs Inglaterra; horarios:

Colombia a las 2:00 p.m.

Argentina a las a las 4:00 p.m.

Perú a las 2:00 p.m.

México a las 2:00 p.m.

Uruguay vs Colombia; horarios:

Colombia a las 5:00 p.m.

Argentina a las 7:00 p.m.

Perú a las 5:00 p.m.

México a las 5:00 p.m.

Argentina vs Ecuador; horarios:

Colombia a las 8:00 p.m.

Argentina a las 10:00 p.m.

Perú a las 8:00 p.m.

México a las 8:00 p.m.

El mejor plan para quedarse en casa es disfrutar de toda la transmisión de los juegos de selecciones nacionales por los títulos más importantes de sus respectivos continentes.