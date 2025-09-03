¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia este jueves?

El trabajo de Lorenzo ha sido reconocido por la crítica, pues logró consolidar un plantel competitivo y con ideas ofensivas. Nombres como Luis Díaz, figura en el fútbol inglés, o el capitán James Rodríguez, junto al goleador Rafael Santos Borré, son parte del núcleo que buscará quebrar la resistencia de la escuadra altiplánica. Si bien el rival ya no tiene posibilidades en la tabla, su tradición de complicar a los grandes obliga a los locales a estar atentos.

La historia reciente de los cafeteros en eliminatorias invita a la cautela. La falta de eficacia en torneos anteriores costó la ausencia en Qatar 2022, un golpe que aún duele en la memoria del hincha. Ahora, el reto está en mantener la continuidad ofensiva y no repetir los errores de cara al arco rival. En palabras de Lorenzo: “Estamos cerca de lograr el objetivo, pero todavía falta dar el paso más importante”.

A pesar de la gran expectativa, el escenario contempla todas las posibilidades. Si la selección llegara a caer en el Metropolitano, las matemáticas todavía le sonríen. El equipo conservaría opciones de clasificar de manera directa y dependería únicamente de su resultado en la última fecha. En ese caso, un empate o una victoria frente a Venezuela bastarían para sellar de forma definitiva su cupo al Mundial.

El estratega argentino ha insistido en la importancia de mantener la calma. Consciente de que la presión puede jugar en contra, ha buscado que sus dirigidos asuman el duelo con serenidad y confianza en su estilo de juego. Para Lorenzo, el objetivo principal es evitar que la ansiedad bloquee a un grupo que ha demostrado carácter en compromisos exigentes.