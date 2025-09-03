Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 21:11
¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia?
Colombia tiene la obligación de ganar en casa para asegurar su tiquete al Mundial 2026.
La Selección Colombia se juega este jueves una auténtica final en el Estadio Metropolitano, cuando enfrente a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con la presión de sumar tres puntos que le permitan confirmar, de manera anticipada, su boleto a la próxima Copa del Mundo.
Desde muy temprano, la ciudad de Barranquilla vive un ambiente cargado de pasión. El escenario y el entorno ponen un marco ideal para un compromiso que podría marcar un antes y un después en el proceso actual. La misión para los cafeteros es clara: ganar y disipar cualquier duda respecto a su clasificación.
¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia este jueves?
El trabajo de Lorenzo ha sido reconocido por la crítica, pues logró consolidar un plantel competitivo y con ideas ofensivas. Nombres como Luis Díaz, figura en el fútbol inglés, o el capitán James Rodríguez, junto al goleador Rafael Santos Borré, son parte del núcleo que buscará quebrar la resistencia de la escuadra altiplánica. Si bien el rival ya no tiene posibilidades en la tabla, su tradición de complicar a los grandes obliga a los locales a estar atentos.
La historia reciente de los cafeteros en eliminatorias invita a la cautela. La falta de eficacia en torneos anteriores costó la ausencia en Qatar 2022, un golpe que aún duele en la memoria del hincha. Ahora, el reto está en mantener la continuidad ofensiva y no repetir los errores de cara al arco rival. En palabras de Lorenzo: “Estamos cerca de lograr el objetivo, pero todavía falta dar el paso más importante”.
A pesar de la gran expectativa, el escenario contempla todas las posibilidades. Si la selección llegara a caer en el Metropolitano, las matemáticas todavía le sonríen. El equipo conservaría opciones de clasificar de manera directa y dependería únicamente de su resultado en la última fecha. En ese caso, un empate o una victoria frente a Venezuela bastarían para sellar de forma definitiva su cupo al Mundial.
El estratega argentino ha insistido en la importancia de mantener la calma. Consciente de que la presión puede jugar en contra, ha buscado que sus dirigidos asuman el duelo con serenidad y confianza en su estilo de juego. Para Lorenzo, el objetivo principal es evitar que la ansiedad bloquee a un grupo que ha demostrado carácter en compromisos exigentes.
📸 ¡𝚄𝚗 𝚗𝚞𝚎𝚟𝚘 𝚍𝚒́𝚊, 𝚖𝚊́𝚜 𝚝𝚛𝚊𝚋𝚊𝚓𝚘 𝚢 𝚖𝚞𝚌𝚑𝚊 𝚊𝚕𝚎𝚐𝚛𝚒́𝚊 𝚙𝚎𝚗𝚜𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚎𝚗 𝚎𝚕 𝚓𝚞𝚎𝚟𝚎𝚜 🆚 🇧🇴!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 3, 2025
⚽😄☄️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/FNeBi85Bbm
La expectativa del país es enorme y los aficionados confían en que Barranquilla volverá a ser sinónimo de alegría. La ciudad, históricamente considerada la “casa de la selección”, se prepara para una noche en la que millones esperan escuchar el grito de “¡Mundial!”. Los hinchas saben que el camino no está terminado, pero la oportunidad de dar el golpe final está más cerca que nunca.
El pitazo inicial en el Metropolitano marcará más que un partido: será la posibilidad de que Colombia confirme su regreso a la élite del balompié internacional. Con las cartas sobre la mesa, la ilusión está intacta y el país sueña con celebrar de nuevo su clasificación a la máxima cita del fútbol.
