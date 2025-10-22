¿Qué pasará con el cupo a Sudamericana si Envigado gana la Copa Betplay?

Según el reglamento oficial de la DIMAYOR, el campeón de la Copa Betplay obtiene el derecho a participar en la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, representando a Colombia como “Colombia N°1”.

Sin embargo, hay una condición clave: ese privilegio solo aplica si el club forma parte de la primera división durante el año del torneo internacional. Es decir, solo los equipos que compitan en la Liga Betplay 2026 pueden representar al país en el certamen continental.

En el caso de Envigado, el panorama se complica. El conjunto naranja perdió la categoría tras una campaña irregular y descenderá por promedio a la segunda división en 2026. Por tanto, aunque el equipo de Orozco levante el trofeo de la Copa Betplay, no podría acceder al cupo internacional que le correspondería como campeón, ya que no estaría participando en la primera A organizada por la DIMAYOR.

El mismo reglamento es claro en detallar lo que ocurriría en ese escenario: “Si el equipo campeón de la Copa Betplay DIMAYOR 2025 es un club que no participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2026, no podrá obtener el cupo a competencia internacional”.

En lugar del cupo, Envigado recibiría una compensación económica, equivalente al premio total entregado en la Superliga Betplay 2025, lo cual funciona como una especie de reconocimiento al mérito deportivo, pero sin acceso a torneos de CONMEBOL.

Entonces, ¿quién ocuparía el lugar del “Colombia N°1” en la Sudamericana 2026? La norma también resuelve esa duda: “El club que obtendrá el cupo número uno de CONMEBOL Sudamericana 2026 para Colombia será quien termine mejor ubicado en la tabla de la Reclasificación Total de la Liga Betplay DIMAYOR 2025, siempre que no hubiese obtenido cupo a torneo internacional”.

En otras palabras, si Envigado gana la Copa Betplay, el cupo a la Sudamericana pasaría al mejor equipo de la tabla de reclasificación 2025 que aún no tenga acceso a una competencia internacional. Este criterio beneficia a clubes que han mantenido regularidad a lo largo del año, pero no lograron clasificar por otra vía.