¿Qué pasó con Cuadrado? Las razones de su ausencia en la convocatoria de la selección

La Selección Colombia confirmó la convocatoria para los amistosos del 24 y 28 de marzo ante Corea del Sur y Japón. El onceno tricolor bajo el mando de Néstor Lorenzo contará con varios de sus habituales referentes.

Después de conocer a los jugadores convocados, varios nombres llamaron la atención. La presencia de James Rodríguez y Falcao García fue cuestionada por la actualidad que viven en Olympiakos y Rayo Vallecano, en donde no vienen teniendo mucha continuidad.

Sin embargo, uno de los referentes que venía teniendo minutos era Juan Guillermo Cuadrado, razón por la que su ausencia en la convocatoria del equipo nacional llamó la atención.

¿Por qué no llamaron a Cuadrado a la Selección Colombia si era el único que venía jugando?

Aunque el motivo de la ausencia del lateral no se sabía exactamente, varios indicios manifestaban que no fue una decisión técnica. Al parecer, Lorenzo quería tener al jugador, pero la razón de su ausencia fue una petición de la Juventus.

"No es que Néstor Lorenzo no lo haya querido llamar, estaba en la lista, pero la Juventus le pidió al cuerpo técnico de la Selección Colombia que no fuera tenido en cuenta. La razón es porque le van a llevar un proceso médico de recuperación y fortalecimiento en esas fechas", dijo el periodista Sebastián Heredia en el programa Voces del Deporte de RCN Radio.

El combinado italiano buscaba la posibilidad de que Cuadrado esté en buena condición física para el remate del campeonato. Todo esto, teniendo en cuenta el esfuerzo que deberá hacer el equipo para clasificarse a las competencias europeas, debido a la sanción impuesta que le descontó 15 puntos en la Serie A.

Esto quiere decir que Cuadrado sigue siendo una de las fichas de Lorenzo. Lo cierto es que su ausencia podría ser la chance de ver otros jugadores en su posición.