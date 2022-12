¿Qué se ha sabido de la llegada de Linda Caicedo al Barcelona?

Linda Caicedo es una de las jugadoras más importantes en Colombia, su talento le ha permitido brillar en las diferentes categorías de la selección nacional y está a la espera de confirmar el equipo en el que jugará para el 2023.

Desde la Copa América Femenina de este año, se inició el rumor de que Caicedo tendría posibilidades de llegar al FC Barcelona, un equipo que se ha mostrado como potencia en el fútbol femenino, pero para que eso pasará, había una condición estricta.

Aunque aún no se sabe si eso se puede dar, parece que al final tendrá que esperar hasta febrero del 2023, cuando cumpla los 18 años, pues el reglamento español no le permite integrar el equipo profesional hasta que no sea mayor de edad.

De lado y lado se ha visto el interés para que la colombiana pise suelo 'Azulgrana', pero parece que detrás de ella también hay otros equipos de España con el interés de llevarla a integrar sus filas.

Siendo así las cosas, es probable que en enero del siguiente año ya se dé a conocer una razón oficial, pero mientras eso pasa, se ha podido ver que Linda todavía juega algunos compromisos con el Deportivo Cali, equipo con el que ya fue campeona y llegó proveniente del América.

Finalmente, es importante resaltar que Linda Caicedo se llevó en 2022 tres reconocimientos individuales que no ha tenido otra futbolista colombiana: Mejor jugadora del continente por la Conmebol, mejor segunda jugadora del mundo en 2022 y mejor deportista joven del país.