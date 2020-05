“¿Qué se siente ser el peor arquero del Mundial?”: El insólito cruce de Córdoba con un periodista

Considerado por muchos como el mejor arquero de la historia de la Selección Colombia, hoy Óscar Córdoba asume otro rol en el mundo del fútbol y desde su papel de comentarista deportivo ha tenido la oportunidad de contar varias anécdotas de su laureada carrera en diferentes medios de comunicación.

En este caso, recordó una molesta anécdota que vivió en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde la Selección fue eliminada en la fase de grupos con cinco goles en contra, varias polémicas y el triste desenlace que desencadenó la muerte del defensor Andrés Escobar.

“Es una sensación muy linda la de jugar un Mundial y de mucha responsabilidad. Siempre soñé con ser el mejor arquero del mundo y cuando termina la Copa del Mundo para nosotros, después del partido con Suiza, viene un periodista y me pregunta si podía tener una entrevista conmigo en la zona mixta. Yo le dije, con respeto, que sí con mucho gusto. Su primera pregunta fue ‘¿qué se siente ser el peor arquero del Mundial?’. Imagínate que uno llega al Mundial con la idea de ser el mejor arquero del torneo, de ser ovacionado, de ser respetado y esa es la primera pregunta que me hace un periodista”, contó el exportero en diálogo con Directv Sports.

Córdoba contó cómo fue su reacción y respuesta ante la indiscreta pregunta del periodista: “Y yo le dije que había ido con toda la intensión y la ilusión de ser el mejor arquero del mundo y si me voy como el peor arquero, algo hice mal… No me enojé, siempre entendí que hay preguntas y la respuesta es la que te condiciona si (la pregunta) es mala o es buena. Mucho respeto, él era una persona que estaba cumpliendo con su labor de periodista y yo le respondí desde lo personal, desde la ilusión con la que llegaba y con la desilusión que me iba. Me quedaba el resto de mi vida para reivindicarme”.

Cabe señalar que, años después, Oscar Córdoba recaló en Boca Juniors donde fue multicampeón de Copa Libertadores y del rentado argentino, por lo que fue traspasado al balompié de Turquía y años después regresó a Colombia para retirarse como uno de los arqueros más recordados y valorados de los últimos años.