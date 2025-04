¿Qué tiene que ver Michael Jordan en el regreso de Messi a Barcelona?

El economista español Marc Ciria, cercano al F.C. Barcelona, expresó su deseo de buscar el regreso del argentino Lionel Messi con una fórmula parecida a la que usó Nike para fichar a Michael Jordan.



"La playera de Messi es la segunda más vendida en las tiendas del Barça, solo por detrás de la de Lamine Yamal. Messi nos puede ayudar a aumentar las ventas de souvenirs, incrementar a los patrocinadores. Debemos buscar una fórmula similar a la de Jordan con Nike", explicó a EFE en México, donde explicó el que sería su modelo de club.



Ciria, profesional financiero con más de 20 años de carrera, ha mostrado en Barcelona en varias ocasiones alternativas al modelo actual de gobernanza del club que preside Joan Laporta. También se le cita en prensa local como posible precandidato a las elecciones del F.C. Barcelona, pero nunca ha hecho oficial esa aspiración y los comicios ni siquiera están convocados.



Según explicó Ciria en México, busca reestructurar la deuda que tiene al Barcelona en una crisis económica; incrementar los ingresos del club al apostar por un nueva área digital; y reformar la Masía, para que el 70 por ciento de los jugadores del primer equipo sean hechos en casa.

Vea también: Messi no pudo evitar la primera caída del Inter Miami: Mascherano sale decepcionado



Para ello, el retorno de Messi, una de las figuras más importantes en la historia del cuadro catalán, sería importante porque no sólo ayudaría a aumentar los ingresos, sino que serviría de tutor de las jóvenes figuras de la institución, entre las que actualmente están Yamal, Pau Cubarsí o Fermín López.



"Tengo un deseo. Me gustaría que Leo Messi volviera como jugador para curar la herida que nos dejó su salida en 2021. Si se cuida como lo hace hasta la fecha, podría regresar no sé si media o una temporada, y también serviría como tutor, que sepa su rol, para dar el relevo a las nuevas figuras", añadió Ciria.



Para su regreso, el economista que apoyó a Laporta en sus candidaturas de 2015 y 2021 buscaría una fórmula como la de Jordan, quien recibe un porcentaje de las ventas de las zapatillas de la marca que lleva su nombre, propiedad de Nike.



"El mundo es así. En mi empresa, quien más la hace crecer, no sólo en facturación, sino en valor, tiene derecho a una variable. Con Messi debemos determinar un porcentaje. Cuanto más valor nos sume, más ganancias tendrá", agregó el presidente y socio fundador de Diagonal Asset Management.



También, Ciria aspiraría al retorno de otras figuras legendarias del FC Barcelona, como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, al que le gustaría que trabajara en la metodología de la Masía, al excentrocampista Andrés Iniesta y a los antiguos centrales Carles Pujol y el mexicano Rafael Márquez.

Le puede interesar: Messi tiene su futuro definido en Concachampions: Mascherano toma tajante decisión



Sin embargo, su estrategia va más allá de repatriar a estos iconos, sino que busca reorganizar al club.



En su opinión, la estructura debe dejar de ser "patriarcal", en la que sólo el presidente toma decisiones, como, en su opinión, sucede ahora con Laporta, y hacer un organigrama con los mejores profesionales que ocupen los cargos de la dirección general, la financiera y la digital.



"No puede ser que el presidente se mande solo. Hay que separar muy bien las áreas con los mejores profesionales. Necesitamos un cambio de paradigma", indicó.



Esto provocaría a la larga que el Barcelona explote su potencial de más de 400 millones de hinchas alrededor del mundo e incremente sus ingresos.



Por ello, apostaría fuertemente por explotar el negocio digital, que ahora vale cero en el club blaugrana, según su estimación, y tiene un potencial para ser el 30 por ciento de su facturación anual, por encima de los derechos de televisión.



"Por la parte digital podemos llegar hasta los 400 millones de euros anuales para el quinto año. No hay techo y menos si tenemos una marca tan poderosa. Se me ocurre crear una aplicación para celulares en la que cualquier aficionado del mundo pueda ver entrenamientos o entrenarse como Lamile por un precio irrisorio", sentenció Ciria.