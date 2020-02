El seleccionar de Colombia, Carlos Queiroz, que acudió a Oporto a ver a los colombianos Uribe y Luis Díaz, zanjó la polémica surgida sobre James Rodríguez y la selección y aseguró en declaraciones a EFE en los exteriores del Estadio do Dragao que tanto él como el cuerpo técnico quieren ayudarle.

En los últimos días, varios medios colombianos publicaron que el jugador del Real Madrid le habría dicho a Queiroz que, si no era titular, no iría a la selección.

Según dijo Carlos Queiroz, que accedió a hablar para la Agencia EFE antes del partido de Europa League entre Oporto y Bayern Leverkusen, "el caso de James nos preocupa", al igual que otros que no están teniendo tanto continuidad, como Arias (Atlético de Madrid) o Muriel (Atalanta).

Según el seleccionador cafetero, James y Falcao (que acaba de salir de una lesión) son una referencia para el fútbol de Colombia, aunque tiene claro que él no se compromete con nadie, ya que hay que tomar decisiones con "mucha responsabilidad".

Incluso, avanzó, la Federación de Colombia ha puesto un preparador físico en Madrid para ayudar y complementar en sus trabajos diarios tanto a James como a Santiago Arias.

P: ¿Cómo está la selección de Colombia?

R: Estamos preparados y tranquilos, a pesar de algunas situaciones, nos gustaría que algunos jugadores jugaran más y menos lesiones. Porque estamos a un mes de los partidos (contra Venezuela y Chile para en la Fase de Clasificación para el Mundial de Catar 2022), pero estamos trabajando todo el cuerpo técnico en Europa, México, en Brasil, Argentino. Muy cerca de todos los jugadores, desarrollando un trabajo discreto, serio y comprometido para lo mejor para Colombia. Y con un preparador físico en Madrid para apoyar a James y a Arias.

P: El 26 de marzo contra Venezuela -la selección de su amigo José Peseiro- y el 31 de marzo contra Chile. Partidos de clasificación para Catar.

R: El partido contra Venezuela será un duelo de dos amigos después del partido, con mucho respeto. Venezuela tiene un equipo muy bueno con jugadores muy difíciles. Para Colombia, todos los partidos contra selecciones de Sudamérica son difíciles. Pero estamos muy ilusionados y sabemos que todos los jugadores saldrán con muchas ganas. Estamos seguros que los 23 jugadores que llegarán en marzo estarán en forma y con muchas ganas, como siempre.

P: ¿Es cierto lo que han publicado algunos medios acerca de que James Rodrigues no irá a la selección de Colombia si no le garantiza la titularidad?

R: Lo que puedo decir es que nosotros, en la Federación cuidamos a todos los jugadores con mucha atención, con mucho cariño. El caso de James nos preocupa, sabemos que está en una situación difícil en este momento, es una situación que técnica y profesionalmente no es la mejor. Pero como otros jugadores que están jugando menos. El caso de James es muy raro, una temporada muy rara para él, pero todo el cuerpo técnico y yo personalmente estamos empeñados en ayudar a todos los jugadores y en particular en ayudar a James, que está en una situación un poco más complicada. No se discute la calidad de James, como Arias o Muriel, con lo que la situación no es fácil. Por eso estoy haciendo todo lo posible para que los jugadores lleguen lo mejore posible. La obligación que tengo es que todos lleguen bien.

P: Parece que Radamel Falcao, tras la lesión del tendón de aquiles, se están recuperando y marcó contra el Fenerbahçe.

R: Falcao, como James, es una referencia para el fútbol de Colombia y gracias a dios se recuperó bien. Estuve, con discreción, en el partido del Fenerbahçe.

P: Si Falcao y James tienen minutos en sus clubes, ¿serán fijos en la Copa América?

R: No me gusta hacer promesas y compromisos. Con tranquilidad y serenidad y precisión hay que tomar las decisiones con responsabilidad, porque eso es lo que los hinchas esperan de mí, ganar los partidos.

P: Está en Oporto hoy para ver a Uribe y a Luis Diaz, ¿son dos candidatos para la próxima convocatoria?

R: Seguro. En estos momentos tenemos una lista de 35 jugadores, casi tres por posición. En una semana le comunicaremos a los clubes los jugadores que queremos bloquear para las fechas de marzo (26 y 31 contra Venezuela y Chile).

P: La Copa América, con final en Barranquilla, ¿el gran objetivo de la selección de Colombia? ¿Mucha presión?

R: La presión nos encanta, es lo que nos da ganas, la ilusión para hacerlo mejor y salir más fuertes y con mayor éxito. En verdad, sin presión no hay éxito.

P: Le preocupa el coronavirus, suponemos. ¿Ha hablado con jugadores colombianos de equipos italianos como Muriel, Zapata o Cuadrado?

R: Es un problema serio, estamos muy atentos. Un problema que nos toca a todos. Estamos en conversación con responsables de otras áreas, pero somos positivos, para cuando los jugadores salgan de Italia hacia Colombia.

P: Tras llegar de Mozambique a Portugal, uno de los primeros con los que coincidió en la Federación Portuguesa fue con Jesualdo Ferreira, hoy en el Santos de Brasil y usted en Colombia. ¿Se lo imaginaba?

El sueño mío de muchos años era entrenar en Sudamérica y hoy es una realidad, que no la podría imaginar años atrás. Es el trabajo serio del fútbol portugués.