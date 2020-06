"Queiroz veía el fútbol diferente y así lo entrenaba": Jose Peseiro

Tras ser anunciado como nuevo entrenador de Venezuela, Jose Peseiro no ha tenido la oportunidad de encontrarse con el plantel de la Selección 'Vinotinto', sin embargo, el exasistente de Carlos Queiroz sabe que cuenta con buenos jugadores y apunta al próximo Mundial de Catar, entendiendo que el equipo que dirigirá tiene el talento para lograr ese objetivo.

En diálogo con el programa '60 minutos a la redonda', Peseiro habló de fútbol, de lo que viene y de cómo ve la vinculación de Queiroz al fútbol colombiano, Selección con la que lleva mucho más tiempo qué él: "El fútbol va a ayudar con la salud mental y a luchar contra esta pandemia. Puede dar un poco de alegría, satisfacción y entusiasmo para todas las personas".

Haciendo un análisis del técnico de la Selección Colombia, señala: "Conozco a Carlos Queiroz desde hace mucho tiempo, cuando entrenaba a la Selección Sub 20 y era mi profesor. Después me llamó y me invitó a ir a Real Madrid como su asistente, él ha sido un referente para mí y me dio las bases para mi carrera como entrenador".

Lea también: ¿Qué pasó con el protocolo del fútbol y por qué no ha llegado a Dimayor?

Posteriormente agregó: "Queiroz veía el fútbol diferente, no solo dependiendo del atletismo como se hacía. Por eso él entrenaba de manera diferente, lo cual hacía que yo muchas veces quisiera aprender todo lo que hacía. Él tiene un currículo muy importante, se ha convertido en una referencia y Colombia también lo es, así que no es raro que hoy esté entrenando a un equipo como ese".

Luego, refiriéndose a la formación de técnicos en Portugal, remarcó: "La formación de técnicos en Portugal tiene una identidad, por eso hemos logrado tener una muy buena escuela y los portugueses estamos entrenando muy grandes equipos en todo el mundo. Tenemos una muy buena escuela, entrenadores exitosos y muchos jóvenes que muestran reflejan sus ganas de triunfar".

Entonces, sobre la Selección en la que se encuentra actualmente, destaca: "Venezuela tiene muchos jugadores con potencial, jugadores jóvenes que tienen mucho futuro y veo esto como un reto muy importante para mí. Después de ver los jugadores en video, aunque no los he podido entrenar cara a cara, eso me da motivación, ambición y me da confianza para pelear por un lugar en el Mundial. Es la única Selección que no ha estado en el Mundial y eso me hace crecer la ambición y el querer luchar por eso".

Le puede interesar: ¿México de vuelta a Conmebol? Así llegarían a la Copa América y Copa Libertadores

Sobre el enfrentamiento contra Colombia, partido que estaba programado como primera fecha de las Eliminatorias, puntualizó: "Me gusta mucho enfrentar a Queiroz porque es la primera vez que vamos sucederá. Con estos cambios, no sé si el partido (primero de las Eliminatorias) será contra Colombia o no, obvio me gustaría porque sería histórico y porque, además de enfrentar a Queiroz, estoy en un continente que me gusta mucho".

Concluyendo, remarca: "Todos sabemos la importancia de Colombia, conocemos su plantel y ya lo venía analizando antes de que sucediera todo esto. Yo ya me encontraba en Venezuela a tres semanas del inicio de la Eliminatoria, sin embargo, sucedió esto".

Así que finalizó hablando de su forma de ser como técnico y cómo ve lo que dejó Dudamel: "Soy un técnico que le gusta el control, la posesión y al que le gusta presionar arriba, con jugadores en el área, cerca de la portería rival. Pero tengo que entender y evaluar bien lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, Rafael Dudamel, quien ha establecido un bloque compacto y que contraatacaba bastante bien, pese a que Venezuela no haya ganado. Nuestro objetivo es darle un poco más de juego ofensivo, ayudar en la parte de ataque y tener un poco más de posesión, pero la idea es ver qué tenemos y actuar según esto porque una Selección no tiene tanto tiempo de trabajo".