Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 19:41
Querétaro confirmó el fichaje de figura de la Selección Colombia
El fútbol mexicano se sigue llenando de figuras de la Selección Colombia y ya se confirma un nuevo fichaje.
El talento colombiano sigue dando de qué hablar a nivel internacional, ya que en el presente mercado de fichajes se llevaron a cabo varios movimientos en donde los colombianos fueron los que brillaron, llegando a grandes ligas de Europa, pero también moviéndose por Brasil y ahora por México.
La gran participación del equipo comandado por Néstor Lorenzo le permitió dar el salto a varias figuras a distintas ligas importantes, pero las jugadoras con importante paso representando a la Selección Colombia tampoco se quedaron atrás y Lady Andrade es una de ellas, siendo confirmada como una de los fichajes más importantes en Querétaro de la Liga MX Femenil.
Lady Andrade es confirmada como nueva jugadora en de Querétaro en la Liga MX
La Liga MX Femenil avanza de la mejor manera, han transcurrido hasta el momento 11 jornadas reglamentarias y ya casi llega a su final la primera fase de la competencia. Querétaro, hasta el momento, no la viene pasando bien y está obligado a retomar un rumbo ganador a falta de seis fechas aún por disputarse.
'Gallos' lleva tan solo 4 puntos en la competencia, un rendimiento bastante irregular en donde la principal falencia es la falta de gol, por lo que lasa directivas del club decidieron llevar a cabo el fichaje de una experimentada figura como lo es Lady Andrade.
La delantera bogotana de 33 años dio por finalizado su paso por el fútbol brasileño vistiendo la camiseta de Cruzeiro para aportar con sus goles y liderazgo a Querétaro.
¡REFUERZO DE LUJO! 🔵⚫️— Querétaro Femenil 🐓 (@GallosFemenil) September 15, 2025
Mundialista, con experiencia en Juegos Olímpicos y que ha jugado en ligas top de América y Europa…
¡Bienvenida a Querétaro, Lady Andrade! 🇨🇴 #Los75DeGallos pic.twitter.com/GAZlQn1TeN
¿Cuándo debutaría Lady Andrade con Querétaro en la Liga MX?
El siguiente duelo de Querétaro será en la fecha 12 de la Liga MX Femenil cuando auspicie como local ante Pumas y aquí podría empezar a sumar minutos la delantera de la Selección Colombia. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Querétaro el viernes 19 de septiembre.
