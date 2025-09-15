Querétaro confirmó el fichaje de figura de la Selección Colombia

El talento colombiano sigue dando de qué hablar a nivel internacional, ya que en el presente mercado de fichajes se llevaron a cabo varios movimientos en donde los colombianos fueron los que brillaron, llegando a grandes ligas de Europa, pero también moviéndose por Brasil y ahora por México.

La gran participación del equipo comandado por Néstor Lorenzo le permitió dar el salto a varias figuras a distintas ligas importantes, pero las jugadoras con importante paso representando a la Selección Colombia tampoco se quedaron atrás y Lady Andrade es una de ellas, siendo confirmada como una de los fichajes más importantes en Querétaro de la Liga MX Femenil.

Le puede interesar: Equipo de Blessd hace historia y ficha por primera vez a un colombiano

Lady Andrade es confirmada como nueva jugadora en de Querétaro en la Liga MX

La Liga MX Femenil avanza de la mejor manera, han transcurrido hasta el momento 11 jornadas reglamentarias y ya casi llega a su final la primera fase de la competencia. Querétaro, hasta el momento, no la viene pasando bien y está obligado a retomar un rumbo ganador a falta de seis fechas aún por disputarse.

'Gallos' lleva tan solo 4 puntos en la competencia, un rendimiento bastante irregular en donde la principal falencia es la falta de gol, por lo que lasa directivas del club decidieron llevar a cabo el fichaje de una experimentada figura como lo es Lady Andrade.