“Querían secuestrarlo en Cali”: Germán Ochoa, médico colombiano que operó a Maradona

Diego Maradona era una figura de talla mundial, y era querido y ovacionado en prácticamente todos los países y lugares donde asistía. Por eso, para muchos resulta sorprendente, y para muchos aún desconocido, que el astro argentino hubiera estado en riesgo de ser secuestrado cuando estuvo en Colombia hace dos décadas.

En 2001, Maradona estuvo en Colombia para operarse de su rodilla izquierda de cara a su partido de despedida que realizaría en apenas un mes en La Bombonera. El encargado de operar la rodilla que muchos consideran la más talentosa de la historia, fue nada más y nada menos que el médico y ortopedista colombiano, Germán Ochoa.

Pero, ¿por qué el astro argentino terminó operándose en Colombia? Ochoa recuerda que todo fue demasiado rápido. Maradona adelantaba un tratamiento en Cuba, cuando en medio de un 'picadito' se le bloqueó la rodilla, a tal punto que no podía casi ni caminar. Fue ahí que lo contactaron a él, "la relación se dio gracias a la recomendación que hizo en Cuba la medallista olímpica María Isabel Urrutia, a quien operé antes de las olimpiadas de Sídney", recuerda.

Asimismo, explicó que Maradona decidió operarse en Cali porque no podía ingresar ni a Estados Unidos porque le habían quitado la Visa, y no quería ir a Argentina antes de su despedida, por lo que armó un viaje de emergencia para operarse rápidamente en la capital del Valle del Cauca.

El especialista, recuerda que cuando examinó el crack, "prácticamente no tenía cartílagos y las rodillas se tocaban entre sí (...) para ese momento le hice una artroscopia interviniendo los meniscos y el cartílago".

Aunque lo usual es que tras una cirugía el paciente guarde varios días de reposo, Ochoa recuerda que fue imposible mantener en secreto la estadía de Maradona en Cali, por lo que el caos y las personas comenzaron a agolparse donde creían estaba hospedado el crack.

Sin embargo, recuerda Ochoa, lo que determinó que Maradona dejara el país fue que las autoridades les dijeron que "tenían información que un grupo armado ilegal pretendía secuestrar a Maradona", razón por la que fue sacado del país en un avión del Gobierno cubano que esperaba en el aeropuerto.

A los pocos días, Ochoa viajó a Cuba para continuar con algunos aspectos de la recuperación, con la mala suerte, o buena en opinión de algunos, que para esos días la isla fue azotada por el huracán Michelle, por lo que estuvo encerrado varios días con Maradona en el hotel, "compartíamos casi que todo el día, ahí me di cuenta que era una persona muy particular dado que prefería hacer las cosas en la noche".

Al terminar la recuperación, aunque aún no en su mejor estado, Maradona estaba listo para su partido de despedida, al cual fue invitado Ochoa, quien aún se acuerda de cómo recibió la noticia de la muerte del 10, "me avisó un asistente de quirófano en plena cirugía, sin duda fue un momento en el que me embargó la tristeza".