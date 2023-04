Olympiacos volvió a cambiar de técnico. Los irregulares resultados hicieron que el español Míchel dejara las filas del club del Pireo, a pesar de la expectativa que hubo asu llegada. Al final, en todo caso, no fue el revulsivo que se esperaba.

Ahora, en lugar de Míchel fue nombrado un francés. Se trata de José Anigo, de momento con un rol de interino, pero a quien de entrada le fue recordado su pasado cuando dirigió al Marsella.

Con 61 años, Anigo venía de ser el director deportivo del Olympiacos. Sin embargo, antes fue entrenador del Marsella, el equipo más popular del fútbol francés. A dicho club lo dirigió en 2004, como recuerda Kathimerini, uno de los diarios importantes de Grecia, reseñando cómo fue que Anigo estuvo cerca de ingresar a la cárcel por cargos de chantaje.

De acuerdo a lo conocido, el entrenador se salvó al saberse que había sido objeto de extorsión. Sin embargo, en su momento presionó a la directiva del Marsella para que llevara a cabo algunos fichajes y él pudiera recibir una parte del dinero.

Por esta situación, así como por sus antecedentes de juventud, ya que creció en una zona peligrosa de Marsella, los periódicos franceses lo apodaron ‘El Padrino’, apelativo que a su vez el estratega repudió por la marca que le dejaba.

Años después, José Anigo volvió a dirigir al Marsella (2023); luego se fue a vivir a Túnez antes de llegar a Grecia para dirigir equipos como Levadiakos y Panionios. Eso sí, la vida del técnico sufrió un duro golpe cuando estando en el Marsella, su hijo de 15 años falleció, víctima de un asesinato por delincuentes de dicha ciudad.

“Nunca esperé que llegara este momento, pero muchas veces la vida nos sorprende. Las circunstancias de la vida traen las cosas de esta manera. Ahora mismo, como trabajo en el Olympiacos, tengo que hacer lo que me pide el Olympiacos. He estado cerca del equipo durante mucho tiempo. He visto y aprendido mucho durante mi tiempo aquí y estoy listo para hacer lo que el club me pida”, dijo Anigo cuando fue presentado por el Olympiacos, dejando claro que estará en calidad de interino con los griegos.