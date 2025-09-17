Actualizado:
¿Quién es Pablo Guede, el principal candidato para dirigir a Nacional?
Atlético Nacional busca el reemplazo de Javier Gandolfi.
Pablo Adrián Guede, exfutbolista argentino y actual entrenador, aparece como el principal candidato para asumir la dirección técnica de Atlético Nacional. A lo largo de su carrera, ha desarrollado experiencia en distintos países tanto como jugador como en el banquillo, acumulando un recorrido amplio en Sudamérica, Europa y Medio Oriente.
Como futbolista, Guede inició su trayectoria profesional en Platense de Argentina en la temporada 1994/95, desde donde dio el salto al Deportivo Español en 1996. Posteriormente, pasó al Xerez Club Deportivo en 1997, luego firmó con el Málaga en 1999 y posteriormente jugó en el Elche en 2000. En 2001 fichó por el Poli Ejido, equipo en el que permaneció hasta 2003, cuando se vinculó al Real Jaén. Finalmente, disputó su última temporada en la UD Melilla, donde puso fin a su carrera en 2006.
Tras su retiro, dio inicio a su etapa como entrenador. Su primera experiencia fue en El Palo, en la temporada 2010/11, donde permaneció dos años. En 2013 tomó las riendas de Nueva Chicago, antes de pasar en 2014 a Palestino de Chile, club con el que alcanzó notoriedad en el fútbol sudamericano. En 2015 se vinculó a San Lorenzo de Almagro, dirigiendo un total de 24 partidos.
Posteriormente, en 2016 asumió el cargo en Colo-Colo, donde estuvo dos temporadas al mando y dirigió 73 encuentros. En 2018 se trasladó a Arabia Saudita para entrenar al Al-Ahli, equipo con el que estuvo en el banquillo durante 21 compromisos. En 2019 regresó a México para hacerse cargo de Monarcas Morelia, sumando 33 partidos en su paso por el club.
En 2020 tomó las riendas de Tijuana, donde permaneció hasta abril de 2021. Más adelante, entre 2021 y 2022, dirigió al Necaxa, registrando 11 partidos. En 2022 tuvo un breve ciclo en el Málaga CF, con 14 compromisos dirigidos. En 2023 se unió a Argentinos Juniors, con un balance de 47 partidos hasta agosto de 2024. Actualmente, se encuentra al frente del Club Puebla, equipo al que llegó en enero de 2025.
Con un recorrido de más de una década en los banquillos, Guede ha pasado por ligas de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España. Su perfil lo posiciona como una opción sería para Nacional.
