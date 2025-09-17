¿Quién es Pablo Guede, el principal candidato para dirigir a Nacional?

Pablo Adrián Guede, exfutbolista argentino y actual entrenador, aparece como el principal candidato para asumir la dirección técnica de Atlético Nacional. A lo largo de su carrera, ha desarrollado experiencia en distintos países tanto como jugador como en el banquillo, acumulando un recorrido amplio en Sudamérica, Europa y Medio Oriente.

Como futbolista, Guede inició su trayectoria profesional en Platense de Argentina en la temporada 1994/95, desde donde dio el salto al Deportivo Español en 1996. Posteriormente, pasó al Xerez Club Deportivo en 1997, luego firmó con el Málaga en 1999 y posteriormente jugó en el Elche en 2000. En 2001 fichó por el Poli Ejido, equipo en el que permaneció hasta 2003, cuando se vinculó al Real Jaén. Finalmente, disputó su última temporada en la UD Melilla, donde puso fin a su carrera en 2006.

Vea también: Nacional descartó técnico con experiencia en Europa; otras dos opciones toman fuerza

Tras su retiro, dio inicio a su etapa como entrenador. Su primera experiencia fue en El Palo, en la temporada 2010/11, donde permaneció dos años. En 2013 tomó las riendas de Nueva Chicago, antes de pasar en 2014 a Palestino de Chile, club con el que alcanzó notoriedad en el fútbol sudamericano. En 2015 se vinculó a San Lorenzo de Almagro, dirigiendo un total de 24 partidos.