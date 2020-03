¿Quién es y por qué los hinchas alemanes atacan al dueño de Hoffenheim?

En el fecha de la Bundesligad del último fin de semana, en la que se disputó el partido entre Hoffenheim y Bayern Munich, se presentó una situación bastante particular, los hinchas del Bayern exhibieron pancartas contra el dueño del club rival en la que lanzaban todo tipo de improperios contra él, hecho que llevó a la determinación de detener el encuentro hasta que no se quitaran las pancartas y que, minutos más tarde, tras la renovación, los últimos minutos de partido no se disputaran, por el contrario, los jugadores de ambos equipos consumieron el tiempo restante pasándose la pelota entre ellos.

En este contexto y mientras muchos no entendieron muy bien a qué se debía la protesta, lo cierto es que los aficionados bávaros no hicieron más que protestar contra una situación ante la que ya se han manifestado varios hinchas como los de Borussia Dortmund. el Monchengladbach y Colonia, entre otros, quienes atacan a Dietmar Hopp, dueño mayoritario de Hoffenheim y a quien consideran que puede acabar con las leyes del fútbol alemán que establecen que los clubes deben ser propiedad, en su mayoría, de los socios (ley del 50+1).

Hopp, dueño de la empresa SAP y uno de los hombres más ricos del mundo (su fortuna supera los 5000 millones de euros), llegó al equipo alemán en el año 2000 y a lo largo de los últimos 20 años ha invertido de gran manera en el club, haciéndolo sin violar ninguna de las otras normas, por lo que a partir de este año podría quedarse con la mayoría de la institución, rompiendo la mencionada reglas del 50+1 y acabando con lo que, varios hinchas tradicionalistas del fútbol alemán, consideran una de las bases esenciales del balompié teutón.

En ese sentido, el siguiente paso de Hopp sería quedarse con el 100% de las acciones del equipo, algo que los hinchas quieren impedir de cualquier manera, evitando que los casos de equipos como PSG o Manchester City se propaguen en su Liga, donde el éxito de los equipos se da conservando la esencia y evitando más situaciones como la de RB Leipzig, club comprado por una famosa empresa de bebidas energizantes, cuya inversión permitó al club llegar desde la quinta división a la primera de manera muy rápida y hasta pelear por el título.