¿Quién fue el arquero al que Pelé humilló en México 70 y en cuál equipo colombiano jugó?

El guardameta que sufrió esta legendaria jugada fue Ladislao Mazurkiewicz, quien además jugó para Uruguay en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974.

Mazurkiewicz pasó por Colombia luego de que en 1980 se vistiera con los colores del América de Cali, quien había salido campeón del fútbol colombiano un año atrás. Tras jugar en el conjunto escarlata, el arquero se retiró en Peñarol en 1981, justamente el club donde jugó cuando representó a la selección celeste en México 1970.

Tiempo después de esta Copa del Mundo, el uruguayo, quien falleció en 2013, se refirió en tono triunfalista a esta icónica jugada: "Yo salí y Pelé hizo una jugada excepcional, pero no fue gol. Eso es lo que quise en mi vida: que no me metieran goles", afirmó Mazurkiewicz.

