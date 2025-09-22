Actualizado:
Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025
La de este lunes fue la ceremonia 69 del galardón entregado por la revista France Football.
Este lunes 22 de septiembre se efectuó la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2025, que fue la edición 69 de la entrega de este galardón presentado por la revista France Football. En total hubo 30 nominados.
Para entregar el premio, la organización tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, y se trató de una lucha realmente reñida entre jugadores que han sido protagonistas en el último tiempo.
Se continuó con la dinámica utilizada en los últimos años, la cual hace que se publiquen los puestos en orden ascendente hasta llegar al ganador. En ese caso, llamó la atención que rápidamente se descartó a jugadores como Erling Haaland (26), Jude Bellingham (23), Vinícius Jr. (16) y Pedri (11).
¿Quién ganó el Balón de Oro Femenino?
Sin embargo, antes de anunciar al ganador del Balón de Oro Masculino, se efectuó la premiación femenina, y la española Aitana Bonmatí fue quien se adjudicó el galardón por tercera vez en su carrera, segunda fue la también esáñola Mariona Caldentey y tercera acabó Alessia Russo.
En cuanto a los hombres, no hubo mayores sorpresas sobre los dos futbolistas que llegaron a la 'final' y el Balón de Oro 2025 fue entregado a Ousmane Dembélé, quien es una de las figuras del París Saint-Germain.
El francés le ganó el pulso al español Lamine Yamal, de FC Barcelona, quien se quedó en el segundo lugar, seguido por el portugués Vitinha (PSG), quien completó el podio.
De hecho, el Balón de Oro de Dembélé se vio justificado en los galardones que ganó el PSG e integrantes de su plantilla, pues el equipo obtuvo el galardón al club del año luego de ganar la Supercopa de Francia, Ligue 1, Copa de Francia, Champions League y ser subcampeón del Mundial de Clubes.
Los premios que ganó el PSG en la ceremonia del Balón de Oro 2025
El español Luis Enrique se adjudicó el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador, y el italiano Gianluigi Donnarumma se quedó con el Trofeo Yashin a mejor arquero de la temporada.
