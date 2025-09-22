Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre se efectuó la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2025, que fue la edición 69 de la entrega de este galardón presentado por la revista France Football. En total hubo 30 nominados.

Puede leer: Linda Caicedo muy cerca del premio Kopa: Quedó segunda en la votación

Para entregar el premio, la organización tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, y se trató de una lucha realmente reñida entre jugadores que han sido protagonistas en el último tiempo.

Se continuó con la dinámica utilizada en los últimos años, la cual hace que se publiquen los puestos en orden ascendente hasta llegar al ganador. En ese caso, llamó la atención que rápidamente se descartó a jugadores como Erling Haaland (26), Jude Bellingham (23), Vinícius Jr. (16) y Pedri (11).

¿Quién ganó el Balón de Oro Femenino?

Sin embargo, antes de anunciar al ganador del Balón de Oro Masculino, se efectuó la premiación femenina, y la española Aitana Bonmatí fue quien se adjudicó el galardón por tercera vez en su carrera, segunda fue la también esáñola Mariona Caldentey y tercera acabó Alessia Russo.