¿Quién pagará la remodelación del Estadio Atanasio Girardot?

Durante la mañana y tarde de este miércoles 5 de noviembre, Medellín sonríe a la gran noticia de Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad al anunciar las obras del nuevo Estadio Atanasio Girardot. La capital antioqueña es una de las más futboleras en el país y no es para menos con los dos equipos tradicionales.

Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín son dos representantes del fútbol colombiano con títulos y con buen fútbol, especialmente en la actualidad en la que los dos clubes están peleando por el título de la Liga BetPlay, y, que seguramente se verán las caras en la final de la Copa BetPlay.

Un estadio más grande con todas las comodidades para dos aficiones tradicionales que se merecen sacar provecho de un recinto deportivo histórico como el Atanasio Girardot. Este es el proyecto que quiere hacer Federico Gutiérrez que reveló algunos detalles de la financiación y de temas deportivos del recinto deportivo en diálogo con La FM Más Fútbol.

LOS PAGOS DE LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT

Federico Gutiérrez es un alcalde futbolero, hincha de Atlético Nacional y en el diálogo en el programa La FM Más Fútbol afirmó que, “es un trabajo de ciudad, la gente paga los impuestos de manera cumplida, cuidamos la platica y los recursos se están viendo. Por eso alcanza la plata para hacer cosas como estas. Vamos a pasar de 44,000 a 60,000 espectadores y vamos a tener un estadio espectacular”.

Y es que Medellín es casa del fútbol colombiano y la idea es apostarle al deporte. Federico Gutiérrez afirmó quién pagará la remodelación completa del Atanasio Girardot después de arrancar sembrando dudas tras decir que cada persona paga los impuestos y esto demuestra que hay recursos para hacer este tipo de remodelaciones. ¿Los medellinenses pagan la remodelación?

En ese sentido, Eduardo Luis preguntó si hay una empresa privada quien pagará por la remodelación, “todo lo que habían mostrado era humo y le iban a entregar el estadio durante casi 30 años a unos privados, ¿sabe lo que significa?

Si nosotros podemos tener el control con un modelo de negocio similar al que hacen los privados en donde ponemos unos recursos inicialmente nosotros importantes desde la ciudad no perdemos el control del estadio, protejo en términos sociales a venteros de toda la vida del estadio, protejo el tema de los equipos, protejo la hinchada y quedamos con un estadio espectacular, pero, además, hacemos todo lo que hacen los privados.

Un patrimonio autónomo, un tipo de fiducia, el tema del ‘naming’ eso se vende. El tema de explotación futura del estadio, el tema de publicidad en las pantallas que vamos a instalar, todo eso con eso se termina de pagar también el cierre financiero del estadio. Ya tenemos los recursos financieros”.