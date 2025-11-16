¿Quién reemplazará a Daniel Muñoz para el duelo de Colombia ante Australia?

¿Colombia tendrá nuevo convocado ante la baja de Daniel Muñoz?

En el comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol, no dieron detalles sobre un nuevo convocado ante la baja del lateral del Crystal Palace, así que lo más seguro es que el técnico Néstor Lorenzo no llame a nadie más.

Una decisión que se puede entender porque el duelo ante Australia es el próximo martes 18 de noviembre, así que se presenta un tiempo muy corto para que un nuevo jugador sea incluido en la convocatoria, además, como el partido es de carácter amistoso, no habría mucha necesidad de realizar gestiones para llamar otro lateral derecho.

Cabe mencionar que el otro lateral derecho que ha utilizado Néstor Lorenzo en los últimos partidos de Colombia ha sido Andrés Felipe Román, jugador de Atlético Nacional que no fue convocado para esta fecha FIFA y que no sería llamado porque tiene acción con el equipo 'verdolaga' este domingo, pues justamente es titular ante América de Cali en el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa BetPlay 202.