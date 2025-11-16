Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 17:33
¿Quién reemplazará a Daniel Muñoz para el duelo de Colombia ante Australia?
El lateral presentó una novedad familiar y tuvo que abandonar la concentración.
La Selección Colombia viene de vencer por 2-1 a Nueva Zelanda en el primer partido amistoso de esta fecha FIFA de noviembre, duelo donde el equipo ‘Tricolor’ se impuso con goles de Gustavo Puerta y de Johan Carbonero, hombres que demostraron su valía en zona de ataque.
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo ahora se alista para lo que será su segundo desafío en este mes, donde tendrá que enfrentar a la Selección de Australia en el estadio Citi Field de New York, Estados Unidos, duelo en el que tendrá la baja de Daniel Muñoz, que abandonó este domingo la concentración del equipo colombiano por motivos personales.
¿Colombia tendrá nuevo convocado ante la baja de Daniel Muñoz?
En el comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol, no dieron detalles sobre un nuevo convocado ante la baja del lateral del Crystal Palace, así que lo más seguro es que el técnico Néstor Lorenzo no llame a nadie más.
Una decisión que se puede entender porque el duelo ante Australia es el próximo martes 18 de noviembre, así que se presenta un tiempo muy corto para que un nuevo jugador sea incluido en la convocatoria, además, como el partido es de carácter amistoso, no habría mucha necesidad de realizar gestiones para llamar otro lateral derecho.
Cabe mencionar que el otro lateral derecho que ha utilizado Néstor Lorenzo en los últimos partidos de Colombia ha sido Andrés Felipe Román, jugador de Atlético Nacional que no fue convocado para esta fecha FIFA y que no sería llamado porque tiene acción con el equipo 'verdolaga' este domingo, pues justamente es titular ante América de Cali en el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa BetPlay 202.
Santiago Arias; el que jugaría otra vez ante Australia
El experimentado defensor de 33 años, quien actualmente milita en el Bahía de Brasil, tuvo un buen rendimiento en el partido ante Nueva Zelanda, demostrando nuevamente lo bueno que puede llegar a ser en la Selección Colombia, con buena labor defensiva y pisando el área rival para ser opción en zona de ataque, así lo evidenció en la asistencia para el gol de Gustavo puerta frente a los oceánicos.
