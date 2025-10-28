Quieren a Lerma en sudamérica, conozca el equipo que pretende al colombiano

Vasco da Gama habría preguntado por Lerma

Según informó el medio brasileño NTVascainos, el Vasco da Gama estaría siguiendo de cerca la situación contractual del colombiano con miras a reforzar su plantilla para la temporada 2026. El club carioca considera a Lerma un perfil ideal por su experiencia internacional y su capacidad para dar equilibrio en el centro del campo, una de las prioridades del equipo de cara al próximo año.

“Nos enteramos de que el centrocampista colombiano Jefferson Lerma, del Crystal Palace, está siendo contactado por el Vasco. El jugador de 31 años tiene contrato con el club inglés hasta el 30 de junio de 2026 y podría ser una buena oportunidad de mercado”, publicó el medio.