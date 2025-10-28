Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 10:25
Quieren a Lerma en sudamérica, conozca el equipo que pretende al colombiano
El volante colombiano que vive un gran momento en el Crystal Palace despertó el interés de un equipo sudamericano.
El mediocampista colombiano Jefferson Lerma sigue siendo uno de los jugadores más consistentes del Crystal Palace en la Premier League, gracias a su inteligencia táctica, su capacidad de recuperación y su solidez en el mediocampo. Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha comenzado a sonar fuera de Inglaterra, pues un club sudamericano habría mostrado interés en contar con sus servicios.
Vasco da Gama habría preguntado por Lerma
Según informó el medio brasileño NTVascainos, el Vasco da Gama estaría siguiendo de cerca la situación contractual del colombiano con miras a reforzar su plantilla para la temporada 2026. El club carioca considera a Lerma un perfil ideal por su experiencia internacional y su capacidad para dar equilibrio en el centro del campo, una de las prioridades del equipo de cara al próximo año.
“Nos enteramos de que el centrocampista colombiano Jefferson Lerma, del Crystal Palace, está siendo contactado por el Vasco. El jugador de 31 años tiene contrato con el club inglés hasta el 30 de junio de 2026 y podría ser una buena oportunidad de mercado”, publicó el medio.
El futuro del colombiano sigue en evaluación
Por ahora, la situación se mantiene en una fase inicial, sin un pronunciamiento oficial del Crystal Palace ni del propio futbolista. Aun así, el interés desde Brasil confirma el prestigio que Lerma conserva en el continente, después de unos muy buenos años en el futbol europeo no vería con malos ojos un regreso a Sudamérica.
El mediocampista, que que es habitual de la Selección Colombia, prepara junto a su club el compromiso de este miércoles 29 de octubre frente al Liverpool, por la EFL Cup. Mientras tanto, su futuro podría empezar a definirse en los próximos meses, con el mercado de fichajes de verano de 2026 como escenario clave.
Fuente
Antena 2