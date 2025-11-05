Actualizado:
¡Quieren a Messi en Europa! Equipo buscaría la cesión del argentino
Un equipo importante de Europa buscaría la cesión del argentino durante el parón de la MLS.
La MLS es una liga con un formato distinto al de las grandes ligas europeas, en Estados Unidos la temporada empieza a finales de febrero, principios de marzo y termina a mediados de noviembre por lo que los equipos tienen vacaciones entre diciembre y marzo todas las temporadas, precisamente en este periodo suelen surgir rumores de grandes jugadores de la liga norteamericana que podrían recalar en Europa para no perder ritmo de competencia.
Quieren a Messi en Turquía
El argentino es uno de los nombres que podrían llegar a Europa por un periodo corto si algún equipo así lo desea, las reglas FIFA no lo impiden y desde Turquía quieren que el argentino llegue cedido esos tres meses que tiene de "descanso" para reforzar al equipo haciéndose cargo de todo el salario del jugador.
El equipo que quiere a Lionel Messi es nada más y nada menos que el Galatasaray, uno de los más grandes de su país y un equipo clásico europeo que siempre estás presentes en las competencias continentales, el equipo de Davinson estaría interesado en incorporar por tres meses al argentino, de diciembre a marzo, para ayudarlos en la fase de liga de Champions y para seguir aumentando la ventaja en la liga local, de darse el movimiento el astro argentino podría enfrentar a Manchester City y Atlético de Madrid en la competición europea.
Es complicado pero no sería el primer caso
Si bien es complicado imaginarse a un jugador llegando únicamente por tres meses a un equipo, no sería el primero de estos casos, en temporadas anteriores ya se había dado como por ejemplo el regreso fugaz de Thierry Henry al Arsenal cuando jugaba en el New York Red Bull o el paso de Landon Donovan por el Everton.
Cabe aclarar que la intención del Galatasaray por ahora son solo rumores, no ha habido acercamientos oficiales y realmente no se sabe si el argentino tenga la intención de cambiar de aires, aunque podría considerarlo para coger ritmo de competencia previo a la copa del mundo de 2026.
