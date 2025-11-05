¡Quieren a Messi en Europa! Equipo buscaría la cesión del argentino

Quieren a Messi en Turquía

El argentino es uno de los nombres que podrían llegar a Europa por un periodo corto si algún equipo así lo desea, las reglas FIFA no lo impiden y desde Turquía quieren que el argentino llegue cedido esos tres meses que tiene de "descanso" para reforzar al equipo haciéndose cargo de todo el salario del jugador.

El equipo que quiere a Lionel Messi es nada más y nada menos que el Galatasaray, uno de los más grandes de su país y un equipo clásico europeo que siempre estás presentes en las competencias continentales, el equipo de Davinson estaría interesado en incorporar por tres meses al argentino, de diciembre a marzo, para ayudarlos en la fase de liga de Champions y para seguir aumentando la ventaja en la liga local, de darse el movimiento el astro argentino podría enfrentar a Manchester City y Atlético de Madrid en la competición europea.