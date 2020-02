"Quiero estar en el radar de la Selección": Cardona en su presentación con Xolos

El volante colombiano Edwin Cardona fue presentado como nuevo refuerzos de los Xolos de México. El futbolista, que militó la última temporada con el Pachuca del mismo país, llegó para unirse al equipo en el Torneo Clausura 2020.

La presentación oficial el jugador estuvo liderada por el director deportivo del club, Juan Ignacio Palou, y por cuatro hinchas que fueron invitados en representación de toda la afición del equipo para, según ellos, darle un toque diferente al evento.

En el acto oficial, Edwin Cardona agradeció la confianza depositada en él y aseguró que dejará todo en la cancha para llevar al club a ser protagonista de la liga mexicana, después de su estadía en ese torneo.

"Me recibieron muy bien, me llamaron y no lo pensé dos veces para venir. Mi llegada fue muy rápida y agradezco el esfuerzo de las personas que hicieron todo posible para traerme y ahora me queda a mí demostrarlo en el terreno de juego, ojalá no sea un año sino muchos y que crezcamos futbolísticamente", dijo Edwin.

El jugador colombiano también aseguró que uno de los motivos para llegar a este equipo es poder continuar en el radar de la selección ya que su gran suelo es volver a vestir la camiseta de la 'tricolor'.

"Cada jugador quiere ir a la selección, en el club donde juegue lo tiene que demostrar, pero hay clubes que te da ese plus para estar en la mira de la selección y yo creo que estoy en uno de ellos, estoy en uno de los clubes más importantes de México y así llegar nuevamente a la selección", dijo el deportista.

Juan Ignacio Palou, director deportivo del equipo, dio la bienvenida a Edwin Cardona y aseguró que desde que el jugador estaba en Atlético Nacional dejó fascinados a los directivos del este equipo y que ahora es un sueño tenerlo defendiendo su camiseta.

"Para el club es muy importante unir a la afición en una presentación de un jugador tan grande como Edwin Cardona. Él ya fue presentado ante su cuerpo técnico y compañeros, obviamente todos sabemos de la calidad, de la capacidad de Edwin. En la búsqueda de un último refuerzo para nosotros, nos encontramos con la sorpresa que Edwin podría venir al club y fue una gran oportunidad de sumarnos y que su carrera siga en ascenso", explicó el directivo.

El jugador colombiano llega al equipo como agente libre con un contrato inicial de un año y la posibilidad de extenderse a más tiempo según el rendimiento que tenga el jugador en el club mexicano.