“Quiero gente joven y con energía”: técnico rechazó a James por no tener 30 años

Muchas veces se dice en el fútbol que la edad es solamente un número; pues hay jugadores que, a pesar de ser más experimentados que otros, logran un gran rendimiento en la cancha. En el caso de James Rodríguez, está cerca de cumplir 32 años.

Aún cuando el colombiano salió de forma repentina del Olympiacos de Grecia, hay varios equipos en el mundo que muestran su interés en él por su calidad técnica. Aunque hay entrenadores que no optan por tenerlo a raíz de su edad.

Eso fue algo que el propio jugador reveló en su más reciente entrevista con Noticias RCN. Allí aseguró que un técnico lo descartó por tener 30 años. Este sería Rafa Benítez, quien lo dirigió cuando ambos coincidieron en el Real Madrid y en el Everton de Inglaterra.

"Cuando él (Benítez) llegó al Everton, me dijo el primer día: 'Vete, porque ya tienes 30 años y yo quiero gente jóven y con energía'. Yo no me puse a pelear y acepté lo que me dijo. Había hecho una temporada espectacular y la gente me quería", manifestó.

Bien se sabe que las cosas entre James y el estratega español no terminaron de la mejor manera en su etapa por el Real Madrid, donde el cucuteño brilló con luz propia en su primera temporada bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Esta situación no cambió en Inglaterra, lo que lo llevó a tomar la decisión de marcharse al fútbol de Catar.

Cabe resaltar que el volante ha tenido ofertas del fútbol brasileño para recalar en esta Liga. Sin embargo, anhela seguir jugando en Europa para mantener un ritmo que le permita ser parte del proceso de la Selección Colombia de cara a las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

