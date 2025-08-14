Actualizado:
Quintero, Borja y Castaño en problemas con River Plate: peligra Copa Libertadores
River Plate, con Quintero, Borja y Castaño en cancha, no pudo contra Libertad en la Copa Libertadores.
En una apasionante noche en Asunción, en donde River Plate inició la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Libertad, disputado en el Estadio Tigo La Huerta. El enfrentamiento, cargado de tensión y estrategia, dejó todo por definirse en la revancha en el Monumental, aunque también dejó varias cosas por replantear en el equipo de Marcelo Gallardo.
El 'muñeco' salió con lo mejor de lo mejor en su plantilla de jugadores a enfrentar a Libertad, en donde se incluía a los tres colombianos, dos de ellos como titulares. Aún así, a los tres colombianos les hizo falta mayor efectividad y orden ofensivo para poder cambiar el marcador, lo que los deja en la cuerda floja para el partido de vuelta, en donde la escuadra paraguaya puede llegar a sorprender.
Falta de efectividad de los colombianos le cuesta la victoria a River Plate
El primer tiempo fue especialmente complicado para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. River mostró una versión dubitativa y sin profundidad, mientras que el arquero Franco Armani se convirtió en figura clave, con intervenciones decisivas que mantuvieron el arco en cero para su equipo.
Kevin Castaño fue titular en el mediocampo como pivote defensivo y jugó los 90 minutos. Su función fue clave para aportar solidez en la contención, aunque el equipo no logró generar profundidad ofensiva relevante.
También partió como titular en la ofensiva, ocupando el rol de punta para generar peligro. Sin embargo, no pudo concretar para abrir el marcador y quedó inconclusa su aportación sobre el terreno de juego.
Quintero no arrancó desde el inicio y esperó su oportunidad en el banco. Finalmente ingresó como suplente en el entretiempo, buscando darle creatividad al fútbol del equipo. Aunque su entrada no cambió drásticamente el desarrollo del compromiso, aportó algo de control y creación en el mediocampo.
¿Cuándo será el partido de vuelta entre River Plate vs Libertad en Copa Libertadores?
El partido de vuelta entre River Plate y Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el jueves 21 de agosto a las 7:30 p.m en el Estadio Monumental de Núñez. Tras el empate 0-0 en la ida jugada en Asunción, la serie queda completamente abierta y se definirá en territorio argentino, donde River buscará aprovechar su localía para asegurar el pase a los cuartos de final, mientras que Libertad intentará dar el golpe como visitante.
