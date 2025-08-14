Quintero, Borja y Castaño en problemas con River Plate: peligra Copa Libertadores

En una apasionante noche en Asunción, en donde River Plate inició la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Libertad, disputado en el Estadio Tigo La Huerta. El enfrentamiento, cargado de tensión y estrategia, dejó todo por definirse en la revancha en el Monumental, aunque también dejó varias cosas por replantear en el equipo de Marcelo Gallardo.

El 'muñeco' salió con lo mejor de lo mejor en su plantilla de jugadores a enfrentar a Libertad, en donde se incluía a los tres colombianos, dos de ellos como titulares. Aún así, a los tres colombianos les hizo falta mayor efectividad y orden ofensivo para poder cambiar el marcador, lo que los deja en la cuerda floja para el partido de vuelta, en donde la escuadra paraguaya puede llegar a sorprender.

Falta de efectividad de los colombianos le cuesta la victoria a River Plate

El primer tiempo fue especialmente complicado para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. River mostró una versión dubitativa y sin profundidad, mientras que el arquero Franco Armani se convirtió en figura clave, con intervenciones decisivas que mantuvieron el arco en cero para su equipo.

Kevin Castaño fue titular en el mediocampo como pivote defensivo y jugó los 90 minutos. Su función fue clave para aportar solidez en la contención, aunque el equipo no logró generar profundidad ofensiva relevante.

