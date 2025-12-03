Quintero despierta emoción hasta en sus rivales: "Yo a JuanFer lo amo"

Benedetto revive la final y confiesa su admiración por Juanfer

Invitado en el programa F90 de ESPN Argentina, Benedetto rememoró el Superclásico jugado en Madrid y comenzó recordando su propio gol, aquel que puso a Boca en ventaja global y que, por un momento, lo hizo pensar que el título estaba asegurado:

“Cómo no iba a pensar que éramos campeones… por el momento que teníamos nosotros, no nos ganaba nadie. Estaba todo dado”, afirmó el Pipa.

Sin embargo, reconoció que el partido cambió radicalmente cuando apareció Quintero. Su elogio fue directo, sincero y sin reservas:

“Juanfer es el que cambia el partido. Yo a Juanfer lo amo, es tremendo y fue quien cambió el partido”, aseguró el delantero argentino.

Benedetto destacó que River había tenido un primer tiempo incómodo y sin muchas opciones, pero que el ingreso del colombiano transformó todo. Su visión, pausa y atrevimiento destrabaron un clásico que parecía controlado por Boca.