Quintero la mandó cambiada, destapó por qué no volvería a River y si seguirá en Junior

Juan Fernando Quintero ha sido noticia en Colombia por estos días porque todavía es incierto lo que pasará con su carrera al terminar el primer semestre de este 2023, año en el que no pudo ser muy protagonista con Junior tras las constantes lesiones que lo dejaron por fuera del remate de la Liga Betplay.

Aun y con todo eso claro, desde hace algunos días se habla de la posibilidades de que el '10' deje el equipo barranquillero y vuelva a River Plate, pero fue el mismo jugador el que aterrizó esa posibilidad.

A través de una entrevista dada en ESPN, explicó que hay un tema que detiene su regreso al equipo Millonario, pues cuando estuvo en River "me volví ermitaño, yo no quería salir de mi casa".

"La vida en River no es normal y a mi me gusta vivir bien. No me gusta ser esclavo de una fama, de una foto y en River eso es imposible", añadió Juanfer haciendo alusión a que le gustaba poder salir a ala calle y tener una vida normal sin estar siendo perseguido por muchas personas.