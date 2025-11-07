Cargando contenido

Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano
Juan Fernando Quintero en River Plate
Vie, 07/11/2025 - 13:23

Quintero no va con Colombia: Se conoció la razón de su ausencia

El volante fue una de las ausencias más importantes de la convocatoria de Néstor Lorenzo.

La Federación colombiana de futbol y Néstor Lorenzo hicieron oficial la convocatoria para los amistosos de los próximos días en los que la selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre respectivamente. Con prácticamente toda la base de la selección llamada hizo mucho ruido la ausencia de Juan Fernando Quintero, el 10 de River viene jugando seguido y ha mostrado un gran nivel por lo que no se explica su ausencia, sin embargo salió a la luz el motivo de su no convocatoria con Colombia. 

JuanFer un pedido especial de River

Según distintos medios tanto colombianos como argentinos el equipo de Buenos Aires habría pedido expresamente al cuerpo técnico de la selección que no se convocara al 10 ya que lo consideran fundamental para las aspiraciones de los próximos partidos, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo se jugará el superclásico River contra Boca, en donde los dirigidos por Gallardo tienen que ganar para seguir pensando en meterse en la Libertadores del próximo año ya que con los malos resultados corren riesgo. 

Una curiosidad es Kevin Castaño, quien también hace parte del equipo millonario pero que casualmente él si va convocado con la selección, no se sabe si el cuerpo técnico decidió ignorar la petición para él o si realmente desde el conjunto argentino no fue un pedido especial como si lo fue Quintero.

Cuando juega Colombia 

La selección Colombia jugará dos partidos amistosos la próxima semana, el 15 de noviembre enfrentaremos a Nueva Zelanda y el 18 jugaremos contra Australia, ambos partidos en Estados Unidos con vistas a terminar de cerrar la convocatoria final del Mundial 2026. Si bien los rivales pueden sonar "fáciles" en este caso, se espera que los de marzo sean de mucho más nivel o al menos más nombre ya conociendo el grupo del que haremos parte en la copa, el sorteo se hará el 5 de diciembre. 

