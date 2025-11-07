Quintero no va con Colombia: Se conoció la razón de su ausencia

JuanFer un pedido especial de River

Según distintos medios tanto colombianos como argentinos el equipo de Buenos Aires habría pedido expresamente al cuerpo técnico de la selección que no se convocara al 10 ya que lo consideran fundamental para las aspiraciones de los próximos partidos, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo se jugará el superclásico River contra Boca, en donde los dirigidos por Gallardo tienen que ganar para seguir pensando en meterse en la Libertadores del próximo año ya que con los malos resultados corren riesgo.

Una curiosidad es Kevin Castaño, quien también hace parte del equipo millonario pero que casualmente él si va convocado con la selección, no se sabe si el cuerpo técnico decidió ignorar la petición para él o si realmente desde el conjunto argentino no fue un pedido especial como si lo fue Quintero.