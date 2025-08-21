La noticia que muchos aficionados de la Selección Colombia esperaban se ha confirmado en las últimas horas. Juan Fernando Quintero, volante de River Plate, había encendido las alarmas luego de presentar una molestia en su rodilla derecha durante los entrenamientos previos al choque de Libertadores. La situación generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, pues el antioqueño es una de las piezas de confianza para los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en los que el combinado cafetero se medirá ante Bolivia en La Paz y contra Venezuela en Barranquilla.

En las primeras horas, los rumores sobre una posible baja no tardaron en circular. La prensa argentina señaló que el mediocampista había sentido dolor tras un mal movimiento en una práctica, lo que llevó al club a someterlo a estudios médicos. La posibilidad de perder a Quintero en la previa de dos duelos cruciales para la Tricolor inquietó a Lorenzo, especialmente porque el calendario marca un partido en la altura boliviana y otro en casa, donde se requiere máxima precisión creativa.

Los exámenes realizados en Buenos Aires arrojaron tranquilidad parcial, descartando una lesión de gravedad. Sin embargo, la incertidumbre persistía, ya que la evolución en los entrenamientos era clave para determinar si el jugador podría estar disponible tanto para River como para Colombia. Entre versiones cruzadas y el hermetismo habitual del cuerpo técnico argentino, la atención se centró en cómo respondería físicamente el talentoso zurdo en los días posteriores.

Finalmente, el panorama cambió con una decisión que terminó por despejar cualquier duda. Marcelo Gallardo, entrenador del conjunto millonario, incluyó a Juan Fernando Quintero como titular en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay en el Monumental. El hecho de que el estratega apostara por él desde el arranque confirmó que la molestia no pasó a mayores y que el mediocampista se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel en un duelo de alta exigencia internacional.

Con esta noticia, las probabilidades de ver al paisa con la camiseta amarilla aumentan considerablemente. Todo apunta a que Quintero será parte de la lista de convocados de Néstor Lorenzo, que se dará a conocer la próxima semana. Para el seleccionador, contar con un jugador de la jerarquía y experiencia del exPorto y exRiver en anteriores etapas representa un valor agregado en partidos donde la posesión del balón y la claridad ofensiva pueden marcar la diferencia.

La expectativa ahora se traslada a lo que será el anuncio oficial de la convocatoria. En medio de un presente positivo para la Tricolor en las eliminatorias, el regreso de Quintero como opción real refuerza el panorama de un mediocampo que también contará con nombres como James Rodríguez, Jorge Carrascal y Jefferson Lerma, entre otros. Su capacidad para desequilibrar y generar juego entre líneas es una de las razones por las que Lorenzo lo tiene en sus planes.

En conclusión, lo que parecía una preocupación mayor terminó siendo solo un susto. Juan Fernando Quintero está de pie, con ritmo competitivo y listo para afrontar tanto el reto con River como el desafío con la Selección Colombia. La confirmación de su estado físico robustece la ilusión de los aficionados que esperan verlo brillar en la doble jornada de septiembre, donde la Tricolor buscará seguir firme en el camino hacia el Mundial 2026.uinter