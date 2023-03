Quintero se defiende de las críticas y revela cuál es su verdadera lesión

La gran polémica que generó esta nueva convocatoria de la Selección Colombia gira en torno a Juan Fernando Quintero. El antioqueño hizo parte de los citados por Néstor Lorenzo para los amistosos en Asia ante Corea del Sur y Japón. Sin embargo, tuvo que ser desafectado por lesión.

Quintero no participó del partido entre Junior y Santa Fe por la Liga Betplay debido a unas molestias físicas. Aunque esto no parecía comprometer su presencia con el combinado nacional, el volante terminó siendo baja al no estar en plenitud de condiciones.

"'Juanfer' recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor", explicó Lorenzo con respecto a la lesión de Quintero. Asimismo, afirmó que tras el diálogo entre los cuerpos médicos de la Selección Colombia y del Junior, se diagnosticó que el volante no presentaba una lesión.

Ahora bien, Quintero se manifestó en sus redes sociales, donde publicó los resultados del examen que le practicó el equipo tiburón. Este señala que no se identifican lesiones óseas traumáticas recientes.

Por otra parte, tras el protocolo médico correspondiente, el Junior descartó que el volante presente alguna fractura en su pierna izquierda.