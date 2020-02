Quique Setién se mostró tranquilo tras la derrota y eliminación de Barcelona

La derrota y eliminación de Barcelona frente a Athletic de Bilbao fue una sorpresa para muchos, sin embargo, la actualidad del equipo catalán no es buena y son muchas las especulaciones respecto a la situación real del club tanto dentro como fuera del vestauario, algo de lo que se ha hablado en los últimos días tanto en la prensa española como en la de todo el mundo.

Sin embargo, luego del mal resultado, el técnico de la institución catalana, Quique Setién, le restó importancia al resultado y, aunque reconoció lo hecho por el rival, también aseguró que su equipo hizo un buen partido, que hay buen funcionamiento y que la idea de juego que está implantando desde su llegada, ha sido bien asumida por los jugadores.

"Ter Stegen no ha hecho ninguna parada y su portero ha hecho tres o cuatro buenas, otras se podían haber finalizado mejor. Nos vamos de esta competición, es doloroso, pero la imagen del equipo ha sido muy buena. Todo ha ido bien hoy salvo el resultado y el no continuar. Estoy bastante satisfecho", aseguró Setién luego del resultado adverso que les significó no continuar en la competencia.

Y prosiguió: "El partido estaba como lo queríamos, la pena es no pudimos ponernos por delante en alguna de esas ocasiones. Hay que felicitar al rival porque la ha metido, lo que no hemos podido hacer nosotros. El resultado es importante pero también lo son las sensaciones. El equipo ha dado un nivel muy bueno, tal como ha sido el partido. Hemos sido bastante superiores, no es fácil controlar el juego del Athletic, que ha estado bien en la manera de hacer sus cosas".

Así que concluyó: "Tristemente nos ha llegado el gol en un momento que no había ya reacción. Hay días que tienes diez y no las metes, otros que tienes una y la metes. No sé por qué, quizá por la confianza de los jugadores".