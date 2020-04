Quique Setién sueña con la renovación y los títulos de Liga y Champions

Pese a que el inicio de su ciclo no pareció alentaador y la derrota con Real Madrid fue un golpe duro para el técnico de Barcelona, Quique Setién, el estratega se muestra esperanzado en el futuro luego de haber recuperado la ventaja sobre el equipo blanco y estar cerca de un título que no se sabe si se definirá, pues la crisis de la salud mundial tiene en riesgo la continuidad de la temporada tanto en España como a nivel europeo.

Pese a ello, el técnico se muestra optimista por lo que pueda venir y apunta a ganarlo todo, algo que celebraría de manera muy especial, según aseguró al canal 'TV3': "Se lo digo a los jugadores. Tengo bastante prisa, no tengo mucho tiempo que perder. Y si pudiera ser ganar la Champions y LaLiga. Lo he soñado: pasearme por Liencres (su pueblo natal) con la Copa con las vacas. Con la Champions por allí...".

Y aunque sabe que está constantemente a prueba y que mantenerse en la institución catalana no será sencillo, es claro cuando se refiere a su contrato y a la posibilidad de una renovación: "Tengo firmado un año y medio fijo y otro condicionado. Y espero cumplirlo y renovar incluso".

Entonces, sobre la temporada y la forma en la que esta se puede resolver, concluye: "Me gustaría jugar y quedar campeón jugando, es obvio. Pero la realidad es que la situación está como está y se ha cortado. No sé si eso valdría para otorgar un título o no. No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Real Madrid. Pero esto es totalmente anecdótico".

Y sentencia: "Es una situación muy difícil para todo el mundo. Lo que realmente me preocupa es que se solucione cuanto antes, y podamos salir y abrazarnos, y recuperar a la gente mayor que está sufriendo esta situación con más intensidad. Lo demás es superfluo. Si hay que terminar y no se puede jugar... y si lo hacemos y jugamos, fenomenal. A ver si podemos mantener esa ventaja".