Racing le cierra las puertas de salida a Cardona con dura advertencia para Nacional

Edwin Cardona vive uno de los momentos más complicados de su carrera. El volante paisa no ha logrado sumar la continuidad esperada en Racing de Avellanda y durante los últimos días ha manifestado su intención de volver al Atlético Nacional.

Desde su llegada al conjunto de Avellaneda, el volante ha perdido continuidad y sumado a ello tuvo varios problemas con la parcialidad celeste y blanca. Por ese motivo, su futuro parece bastante complicado en suelo argentino.

Tras no ser tenido en cuenta por Fernando Gago, el jugador habló de la posibilidad de volver al Atlético Nacional. "“Ojalá se dé la chance de volver, esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tengamos para tomar la mejor decisión", fueron la palabra de Cardona, en diálogo con 'ESPN'.

La respuesta no se hizo esperar, Gago le respondió al mediocampista colombiano y le remarcó su compromiso contractual: “Es jugador de Racing y tiene contrato. Yo lo considero y está trabajando con el plantel. No escuché sus declaraciones, pero las leí, me las hicieron llegar. Yo consideraré si está para jugar o no”.

Cardona ha vivido una etapa dura en Racing por sus pocos minutos de juego, pero todo indica que no estaría en los planes para marcharse de Avellaneda. Esto con base en las palabras de su actual entrenador

Por ahora, no hay ningún contacto entre el futbolista y el equipo paisa. Todo apunta a que Nacional no contempla un posible regreso del volante a las filas verdolagas y que Racing no se deshará de su ficha de manera sencilla.