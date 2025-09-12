Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 12:57
Rafael Dudamel dirigiría selección de la Conmebol: revolcón total
Se dio a conocer que el entrenador del Deportivo Pereira iría a dirigir una selección de Sudamérica.
La Federación Venezolana de Fútbol estaría en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Fernando Batista, quien habría dejado el cargo después de que la Vinotinto quedara sin posibilidades de clasificar al Mundial.
En ese contexto, uno de los nombres que estaría en carpeta sería el de Rafael Dudamel, entrenador que ya tuvo un recorrido importante en el balompié internacional y en las divisiones juveniles de Venezuela.
Vea también: Primera decisión de Rafael Dudamel con Pereira tras perder el clásico
Dudamel habría sido considerado por parte de la FVF como candidato para dirigir la selección absoluta, apoyado en su experiencia previa al frente de distintas categorías de formación en el país. El técnico es recordado por haber conducido a la selección sub-17 al subcampeonato sudamericano de 2013, además de liderar dos procesos con la sub-20, incluyendo el equipo que logró llegar al subcampeonato mundial de la categoría.
En el ámbito internacional, Dudamel también habría acumulado experiencia significativa. En el fútbol colombiano ganó dos títulos de liga, siendo hasta el momento el único entrenador extranjero en conquistar campeonatos en la última década. Asimismo, es reconocido en dos ocasiones como el mejor entrenador del país. Según lo informó el periodista Mario Alberto Sánchez, estos antecedentes lo pondrían como una de las principales cartas de la dirigencia venezolana para asumir el proyecto Vinotinto.
Le puede interesar: [Video] Hinchas de Pereira se hartaron de Rafael Dudamel: "Váyase"
El estratega también tuvo pasos por el fútbol de México, Brasil y Chile, lo que amplía su conocimiento sobre diferentes estilos de juego y entornos competitivos. Estos antecedentes se sumarían al hecho de que Dudamel conoce en detalle los procesos juveniles de Venezuela, aspecto que sería considerado de gran valor en la reconstrucción del proyecto deportivo de la selección nacional.
La FVF no habría hecho aún un pronunciamiento oficial respecto a la decisión final sobre quién asumirá el mando del equipo, aunque las versiones indicarían que Dudamel sería una opción sólida en la lista de candidatos. El proceso de selección del nuevo técnico estaría en curso, y la federación evaluaría distintos factores, como la experiencia internacional, el conocimiento del fútbol venezolano y la proyección a mediano plazo.
Otras noticias
Barranquilla será sede de una final en 2026: ¿Libertadores o Sudamericana?
Fuente
Antena 2