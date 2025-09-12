Rafael Dudamel dirigiría selección de la Conmebol: revolcón total

La Federación Venezolana de Fútbol estaría en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Fernando Batista, quien habría dejado el cargo después de que la Vinotinto quedara sin posibilidades de clasificar al Mundial.

En ese contexto, uno de los nombres que estaría en carpeta sería el de Rafael Dudamel, entrenador que ya tuvo un recorrido importante en el balompié internacional y en las divisiones juveniles de Venezuela.

Vea también: Primera decisión de Rafael Dudamel con Pereira tras perder el clásico

Dudamel habría sido considerado por parte de la FVF como candidato para dirigir la selección absoluta, apoyado en su experiencia previa al frente de distintas categorías de formación en el país. El técnico es recordado por haber conducido a la selección sub-17 al subcampeonato sudamericano de 2013, además de liderar dos procesos con la sub-20, incluyendo el equipo que logró llegar al subcampeonato mundial de la categoría.