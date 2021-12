Rafael Santos Borré espera que JuanFer Quintero tenga una segunda etapa en River Plate

El delantero colombiano Rafael Santos Borré vive una nueva experiencia en Europa vistiendo la camiseta de Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania, sin embargo, es gratamente recordado en Argentina por los hinchas de River Plate.

Borré aseguró, en diálogo con ESPN Argentina, que en algún momento de su carrera espera regresar a Argentina y vestir la camiseta del conjunto 'millonario'.

Lea también: Boca Juniors, con los cuatro colombianos, buscará el título de la Copa Argentina

"Cuesta mucho dejar un lugar donde eres feliz. En River se disfrutaba mucho el día a día, se disfrutaba de los compañeros y había una exigencia diferente. Me gusta y me identifico con su cultura. Me marcaron muchos aspectos, siempre he pensado que me gustaría vivir una nueva etapa en Argentina y ojalá sea en River Plate. Me siento identificado con el club, pero hay que esperar cómo se da mi carrera", afirmó.

Por otro lado, el delantero se refirió a la reciente posibilidad de que el también colombiano Juan Fernando Quintero vuelva a jugar en River Plate.

"Siempre lo he dicho que Juan Fernando tiene un talento nato, un talento que tenemos en Colombia y para nosotros es increíble tener un jugador como él que da facilidades para jugar y se identifica con el estilo de River. Es el '101 que ha tenido River en todos los tiempos, ojalá pueda tener una segunda etapa en River y podamos ver su magia en el Monumental", afirmó.

Le puede interesar: Dos nuevas ofertas hacen temblar continuidad Fernando Uribe en Millonarios

Rafael Santos Borré también reveló la ocasión en la que tuvo una discusión con el entrenador Marcelo Gallardo, pero dejó claro que le sirvió para mejorar su juego.

"Gallardo me devolvió la ambición de querer ganar y competir por el máximo y no conformarme, querer más. Un momento en el que discutimos, pero fueron productivas, me enseñaban cosas. En Estados Unidos, iniciando una pretemporada, me dijo que cambiara muchas cosas. Una vez en un reducido agarré el balón e hice muchos toques, me paró y me dijo que de ahora en adelante jugara a un toque", puntualizó.