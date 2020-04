Rafael Santos Borré le da una buena noticia a los hinchas de River

El delantero colombiano de 24 años Rafael Santos Borré Maury se ha consolidado como una de las principales figuras de River Plate de Argentina desde que se sumó al plantel que dirige Marcelo Gallardo en agosto de 2017 procedente de Atlético de Madrid.

Con el conjunto de la 'banda cruzada', el atacante atlanticense ha marcado 40 goles en 114 partidos entre encuentros oficiales y amistosos. Adicionalmente ha ganado dos copas de Argentina y una supercopa, más una Copa Libertadores y una Recopa sudamericana.

Al término de cada campeonato, muchas son las especulaciones de que Borré podría dejar River Plate y regresar a Europa en donde ya jugó para Atlético de Madrid y Villarreal, sin embargo, el mismo jugador dejó claro su futuro en medio de un Instagram Live de su esposa Ana Caicedo.

El delantero aseguró que "hay Rafa para rato con la ayuda de Dios" cuando las personas que seguían el video preguntaron sobre su continuidad en el club argentino.

Por otro lado, Caicedo recordó el momento difícil que vivió Borré en Europa en la temporada 2016-17 cuando vestía la camiseta de Villarreal, pero al no tener continuidad y la oportunidad de mostrarse pensó en dejar el fútbol. "Pensó en que el fútbol no era lo suyo y me dijo que quería volver a Colombia".

La comunicadora aseguró que tuvo que armarse de valor y darle unas palabras de ánimo al futbolistas para que siguiera adelante en su carrera. "Me armé de valor y le dije que no, que qué le pasaba, que ya estábamos allá. Y que eran momentos duros que te fortalecen y que había que seguir para adelante".