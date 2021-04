Rafael Santos Borré se decidió: los dos equipos en los que volvería a jugar en Colombia

El delantero colombiano Rafael Santos Borré se ha consolidado como pieza indiscutible de River Plate de Argentina al registrar 54 goles que le permiten ser el máximo goleador del equipo de la 'banda cruzada' desde que Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica. Borré también ha ganado seis títulos y aunque no tiene claro su futuro, se mantiene como el atacante titular.

Este miércoles 28 de abril, el futbolista vivirá un momento especial, ya que deberá enfrentar con River Plate a Junior en compromiso de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Para Borré será particular este partido teniendo en cuenta , que según sus propias palabras, tiene un sentimiento "especial" con Junior que estárelacionado con su infancia en la capital del departamento del Atlántico.

Y es que Rafael Santos Borré aseguró, en diálogo con el exfutbolista Martín Arzuaga, que tiene claro los dos equipos en los que le gustaría jugar cuando le toque volver al fútbol colombiano.

"Con Junior me pasa algo especial, es un sentimiento que no se quita por que lo tengo desde niño. Lo vi desde muy chiquito y tengo cosas especiales con el club. Hace poro se enteraron que podía jugar contra Junior y me escribieron muchas personas de mi entorno, mi familia, que son hinchas de Junior y que saben que para mi es especial. Pero yo en ese sentido lo he dicho, soy agradecido con el Cali, lo quiero, me dio la oportunidad, me abrió las puertas. El día que me toque decidir, la vuelta está entre esos dos clubes. Siento que no le cierro las puertas a Junior, es un club muy especial para mi y obviamente el Deportivo Cali las va a tener abierta por que es el equipo me dio todo", afirmó.

Por otro lado, el delantero se refirió al choque entre River y Junior por Copa Libertadores el cual catalogó como un "partido lindo".

"Es un lindo partido, siento que el fútbol colombiano de a poco viene creciendo, obviamente le puede faltar que mejore muchas cosas, pero va creciendo mucho a nivel internacional. Junior es un equipo grande, es un equipo que juega a ganar a conseguir cosas y nosotros hoy en día somos uno de los grandes del continente y cuando se enfrentan grandes equipos hay un buen espectáculo. En ese partido puede haber mucha calidad dentro del campo de juego", aclaró.