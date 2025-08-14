Raimondi tomó decisión inesperada tras cuarta derrota con América; ya lo anunció

América de Cali no pasa por su mejor momento deportivo desde que el estratega argentino, Diego Gabriel Raimondi, tomó el mando del equipo tras la salida del 'Polilla' Da Silva durante el primer semestre.

Las expectativas eran bastante altas con el técnico de 47 años, pero con el pasar de los partidos y los malos resultados la ilusión se fue apagando, principalmente para los hinchas. Sin embargo, todo parece indicar que la gota que derrama el vaso aún no llega, ya que fue el propio Raimondi quien confirmó su continuidad en el club 'escarlata'.

Raimondi confirmó que su puesto en América no está en peligro

Una serie de resultados negativos se han visto en los últimos duelos de América de Cali, tanto a nivel nacional como internacional, ya que en los octavos de final de la Copa Sudamericana también decepcionó al perder en el partido de ida contra Fluminense en el Pascual Guerrero, lo que claramente los deja en desventaja para el compromiso que se llevará a cabo en Brasil.

Mientras que en la liga local también tambalea, ya que en el transcurso de cinco partidos solamente ha sumado una victoria, lo que está dejando al equipo en el fondo de la tabla de posiciones, justo en la casilla 18 con tan solo 4 puntos. Una nueva derrota ante Deportivo Pereira en condición de visitante parecía indicar que sería el último duelo dirigiendo, pero Raimondi respondió en rueda de prensa que no sentía que su futuro en el club estuviera en riesgo.