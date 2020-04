Rakitic mostró su molestia con los directivos de Barcelona por los rumores

Ivan Rakitic perdió su lugar como titular en Barcelona y, durante los últimos meses, se ha hablado mucho de una posible partida suya hacia otros equipos, siendo mencionado como ficha de cambio para la llegada de otro futbolista a la institución catalana, algo que no le cae nada bien al jugador valcánico y que le ha generado bastante molestia respecto a la dirigencia del equipo blaugrana, pues asegura que con él siempre se ha podido hablar.

"Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien", aseguró el futbolista al diario español 'Mundo Deportivo' con el que habló de manera exclusiva durante el último fin de semana.

De igual manera, Rakitic no se guardó nada y fue contra todos los que no le dijeron las cosas de manera directa, algo que le generó bastante incomodidad, algo que dejó claro, por lo que concluyó: "Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante".

Sin saber cómo concluirá la temporada y mientras la Uefa sigue analizando alternativas para la continuidad del fútbol, el mercado de pases no pierde trascendencia y son cada vez más fuertes los rumores de salidas y llegadas de grandes figuras a varios de los equipos importantes, mientras desde todos los frentes se reconoce que se viene una fuerte crisis económica, la cual deben encontrar la forma de enfrentar.