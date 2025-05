Ramón Jesurún aclaró como sería el formato de la Primera C en Colombia

Ramón Jesurún aclara como funcionaria la Primera C en Colombia

"El tema de la Primera C es un tema interesante, pero yo quiero hacer algunas precisiones. Hoy hay un torneo de Primera C que organiza la DIFÚTBOL y existe dese hace más de 30 años. Lo que se quiere hacer es un torneo de Primera C profesional, esa es otra idea, que pudiera coincidir en dos aspectos" apuntó inicialmente Jesurún.

"Sería un proyecto con dos modelos. Uno donde se le dé prioridad a equipos de las ciudades intermedias sin fútbol profesional establecido. Es una apuesta política, muy atractiva, que habría que aterrizarla desde lo económico", remató el presidente".

Finalmente, el presidente confesó que se seguiría apostando por un torneo juvenil que haga proyectar futbolistas para la tricolor: "Habría otra Primera C como una posibilidad adicional que será un torneo de reservas, pero ese no sería viable en el tema del ascenso porque no sería presentable. El Sub-20 Federativo es intocable porque es una abre para nuestras selecciones. Incluso ahora queremos hacer un sub-17 porque el Mundial Sub-17 se va a empezar a jugar todos los años.