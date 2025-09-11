Ramón Jesurún aclaró si Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aclaró este jueves 11 de septiembre si el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será sede o no de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

Jesurún explicó que la capital del departamento del Atlántico sí está entre las ciudades candidatas, pero que la decisión final no la ha tomado el comité ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"Lo que es verdad es que Barranquilla es candidata, eso no se ha decidido, es candidata a ser sede de una final de Copa Sudamericana. Esto está en estudio en Conmebol. Seguramente con otras ciudades, pero en estos momentos hay que aclarar que es candidata", dijo el directivo en diálogo con La Fm Más Fútbol.