Jue, 11/09/2025 - 14:31
Ramón Jesurún aclaró si Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aclaró la noticia en diálogo con La Fm Más Fútbol.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aclaró este jueves 11 de septiembre si el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será sede o no de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
Jesurún explicó que la capital del departamento del Atlántico sí está entre las ciudades candidatas, pero que la decisión final no la ha tomado el comité ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
"Lo que es verdad es que Barranquilla es candidata, eso no se ha decidido, es candidata a ser sede de una final de Copa Sudamericana. Esto está en estudio en Conmebol. Seguramente con otras ciudades, pero en estos momentos hay que aclarar que es candidata", dijo el directivo en diálogo con La Fm Más Fútbol.
"La sede de Santa Cruz se cae por que las obras de refracción del estadio no están programadas para terminarse para el partido y solicitaron que sea para el año entrante, pero se les dijo que para el 2026 hay otras candidatas, entre las que está Barranquilla", agregó Jesurún.
¿Cómo se define la sede?
Ramón Jesurún explicó que el comité ejecutivo de la Conmebol definirá en su próximo encuentro las sedes para las finales de la Copa Conmebol Sudamericana y Copa Conmebol Libertadores de 2026 y 2027.
"La sede de Barranquilla está solicitada, pero no está oficializada. Legalmente será en el próximo comité ejecutivo de la Conmebol la que tome la decisión para las finales de 2026 y 2027", afirmó.
Finalmente, Jesurún reconoció que hay altas posibilidades de que el partido se le asigne a Colombia.
"Las probabilidades son muy altas, pero legalmente no está definido, no se puede decir", dijo.
¿Qué dijo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol?
La noticia sobre la sede de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana la filtró Fernando Acosta, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, al explicar por qué Santa Cruz ´no organizará el partido en este 2025.
"Vamos a aplicar para que tengamos la final de la Sudamericana en 2027, puesto que para el 2026 está aprobada la sede de Barranquilla", dijo Fernando Acosta.
