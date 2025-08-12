Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 17:27
Ramón Jesurun destacó solidez financiera y avances en el fútbol colombiano
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol describió cada uno de estos aspectos en la cumbre “Football Axis”.
Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tuvo este martes 12 de agosto una importante participación en la cumbre “Football Axis" al exaltar la avances que han tenido las selecciones Colombia en todas sus modalidades y categorías.
Jesurun, que intervino en los paneles “Dirigentes del fútbol” y “La evolución del fútbol sudamericano", también expuso los logros y retos de la actividad futbolística en Sudamérica.
“El desarrollo que hemos tenido en las Selecciones Colombia durante los últimos cinco años ha sido muy positivo, en la medida en que estamos preparando a todas las categorías, las 14 selecciones, incluyendo fútbol playa y fútbol sala. Desde el Comité Ejecutivo de la Federación, nos hemos esforzado por asegurar que las preparaciones sean de primer nivel, exigentes y con partidos amistosos internacionales. De esta manera, se ha invertido para que estos seleccionados lleguen con una preparación sólida a sus competencias”, afirmó el presidente.
Por otro lado, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó el apoyo que han recibido cada uno de los países por parte de la Conmebol.
“En la evolución del fútbol hemos tenido un apoyo constante de la CONMEBOL, quienes han invertido en el desarrollo del deporte, tenemos absoluta solidez como Federaciones, donde la parte financiera ha sido bien resguardada”, agregó.
Inversión en el fútbol colombiano
Durante la cumbre se destacó que en 2020, año de la pandemia, se invirtieron $2.261 millones en fútbol femenino; en 2021, $911 millones; y en 2022 la inversión ascendió a $15.516 millones, con una rigurosa distribución.
También se exaltaron los $5.962 millones en bonos por rendimiento y $960,2 millones en auxilio a la DIMAYOR para el fútbol femenino.
Fuente
Antena 2