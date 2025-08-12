Ramón Jesurun destacó solidez financiera y avances en el fútbol colombiano

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tuvo este martes 12 de agosto una importante participación en la cumbre “Football Axis" al exaltar la avances que han tenido las selecciones Colombia en todas sus modalidades y categorías.

Jesurun, que intervino en los paneles “Dirigentes del fútbol” y “La evolución del fútbol sudamericano", también expuso los logros y retos de la actividad futbolística en Sudamérica.

“El desarrollo que hemos tenido en las Selecciones Colombia durante los últimos cinco años ha sido muy positivo, en la medida en que estamos preparando a todas las categorías, las 14 selecciones, incluyendo fútbol playa y fútbol sala. Desde el Comité Ejecutivo de la Federación, nos hemos esforzado por asegurar que las preparaciones sean de primer nivel, exigentes y con partidos amistosos internacionales. De esta manera, se ha invertido para que estos seleccionados lleguen con una preparación sólida a sus competencias”, afirmó el presidente.