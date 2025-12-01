Ramón Jesurún, presidente de la FCF, fue galardonado como 'dirigente del año'

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue reconocido este lunes 1 de diciembre como Dirigente del Año en la ceremonia Deportista del Año de El Espectador. La FCF celebró este logro, resaltando su impacto en un periodo histórico para el fútbol colombiano.

Bajo su gestión, las selecciones nacionales lograron cinco clasificaciones a Copas Mundiales de la FIFA y una clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un hecho inédito para el país.

En su discurso, Jesurún agradeció al diario y a su equipo editorial por el reconocimiento. Destacó el trabajo de Fidel Cano, la redacción deportiva y el legado de Olga Lucía Barona en esta tradicional ceremonia.

También afirmó que el premio pertenece a todo el personal de la Federación: administrativos, entrenadores, y por supuesto, las y los futbolistas que hicieron posible los logros alcanzados en 2025.