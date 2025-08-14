Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 10:14
Ramón Jesurún reveló posible cambio de sede para la Selección Colombia Femenina
Las selecciones colombianas se alistan para dos retos fundamentales de cara a la Copa del Mundo.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reveló varios detalles sobre lo que viene para las selecciones nacionales de cara a los próximos restos. El directivo habló de la perspectiva del combinado masculino antes de su duelo ante Bolivia por las Eliminatorias y el futuro del cuadro femenino que arrancará su participación en la Liga de Naciones.
Durante una entrevista con medios nacionales, el máximo dirigente de la FCF dio detalles sobre lo que será la etapa siguiente ara cada uno de los equipos. Sin embargo, los principales cuestionamientos fueron apuntados al combinado dirigido por Ángelo Marsiglia que recientemente se quedó con el subtítulo de la Copa América Femenina.
Para el presidente de la FCF es contundente que la Selección Colombia Femenina puede dar alternativas diferentes con relación a su sede oficial para los partidos. Una de las chances es que el cuadro tricolor pueda tener varias sedes para los partidos de la Liga de Naciones que definirán el cupo al Mundial Femenino 2027.
Una de las situaciones que también refirió Jesurún está atada a la continuidad del entrenador. Después de la derrota en la final de la Copa América Femenina surgieron varias dudas sobre si Ángelo Marsiglia seguiría al frente del equipo en el nuevo proceso de cara al ciclo mundialista. Un hecho que aún pareciera no estar definido.
Sede de la Selección Femenina
“Hoy se reúne el Comité Ejecutivo y vamos a estudiar la posibilidad, pero realmente si la noticia salió hoy, eso no es cierto. Cali no va a poder por el concierto que tiene de Shakira, estamos viendo la posibilidad como Medellín, que parece que también tiene concierto ese día, tengo una charla con el Alcalde de Medellín para definir”.
Continuidad de Ángelo Marsiglia
“Haremos una evaluación, ya miraremos realmente su informe y tomaremos la decisión, pero por el momento el técnico de la Selección Femenina es él”.
𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨 𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐣𝐨𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨 👏— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 7, 2025
𝐊𝐨𝐩𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 👉 @ballondor
🔗 https://t.co/zokVwOSgx4#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/7HqggB4pqb
Seguido a ello, el dirigente detalló sobre lo que será el partido de Colombia ante Bolivia en la definición del equipo masculino por su tiquete al Mundial 2026. El directivo reveló que hay mucha expectativa, pero también confianza en los dirigidos por Néstor Lorenzo.
Duelo ante Bolivia por Eliminatorias:
“Sufrir en el buen sentido de la palabra, hacer fuerza y con la convicción que tenemos una buena selección y que es un partido clave y fundamental para sellar nuestra clasificación al Mundial de 2026″.
Cambio de mentalidad en la Selección:
“Jamás la debemos cambiar hasta que lo consigamos y cuando lo consignamos será más fácil. Estamos en mora de entregarle un título en cualquier categoría y género para nuestro país”.
Se espera que los combinados nacionales tengan mejor rendimiento en los próximos juegos internacionales. Ambos equipos vienen de hacer buenas campañas, pero se quedaron a puertas del título continental.
