Ramón Jesurún reveló posible cambio de sede para la Selección Colombia Femenina

Para el presidente de la FCF es contundente que la Selección Colombia Femenina puede dar alternativas diferentes con relación a su sede oficial para los partidos. Una de las chances es que el cuadro tricolor pueda tener varias sedes para los partidos de la Liga de Naciones que definirán el cupo al Mundial Femenino 2027.

Una de las situaciones que también refirió Jesurún está atada a la continuidad del entrenador. Después de la derrota en la final de la Copa América Femenina surgieron varias dudas sobre si Ángelo Marsiglia seguiría al frente del equipo en el nuevo proceso de cara al ciclo mundialista. Un hecho que aún pareciera no estar definido.

Sede de la Selección Femenina

“Hoy se reúne el Comité Ejecutivo y vamos a estudiar la posibilidad, pero realmente si la noticia salió hoy, eso no es cierto. Cali no va a poder por el concierto que tiene de Shakira, estamos viendo la posibilidad como Medellín, que parece que también tiene concierto ese día, tengo una charla con el Alcalde de Medellín para definir”.

Continuidad de Ángelo Marsiglia

“Haremos una evaluación, ya miraremos realmente su informe y tomaremos la decisión, pero por el momento el técnico de la Selección Femenina es él”.