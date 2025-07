Ramón Jesurún reveló versión oficial sobre Colombia y la Copa Confederaciones

Colombia llega a estas instancias con un rendimiento complicado y con la moral baja tras una floja actuación en las últimas jornadas. El grupo comandado por Lorenzo ha mostrado poca mentalidad ganadora, pero se posiciona como uno de los favoritos a asegurar su cupo en la cita mundialista.

Los partidos ante la ‘verde’ y la ‘vinotinto’ serán claves no solo para sellar el boleto, sino también para intentar recuperar un proyecto que ha perdido la identidad de juego y ha dejado caer el entusiasmo del hincha colombiano.

En medio de esta preparación, surgió recientemente un tema que generó expectativa en el entorno de la selección nacional: la posible participación de Colombia en una nueva edición de la Copa Confederaciones.

Algunos medios sugirieron que la ‘tricolor’, tras su gran presente en la región, podría tener un cupo en este tradicional torneo de selecciones. Sin embargo, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue enfático al aclarar la situación en declaraciones al Diario El Heraldo.

Jesurún explicó que la FIFA no contempla actualmente la realización de la Copa Confederaciones, a pesar de que se trató de un torneo emblemático que, hasta su última edición en 2017, servía como preludio al Mundial reuniendo a ocho campeones continentales. El dirigente puntualizó que con la expansión del Mundial de Clubes en el calendario internacional, no hay espacio ni planes para reactivar este torneo.

“Eso no está en el programa de la FIFA, fue una especulación de prensa sin ningún soporte. No está en los planes en este momento. El último se jugó en 2017 y de ahí la FIFA lo sacó de la programación y no se ha restablecido”, señaló Jesurún, cortando de raíz cualquier especulación sobre un posible llamado a Colombia para dicho torneo.