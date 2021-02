Rangel envió mensaje a los hinchas de Santa Fe: fui claro al firmar y creo que dejé puertas abiertas

El delantero colombiano de 29 años Michael Jhon Ander Rangel Valencia fue presentado como nuevo jugador de Mazatlán de la primera división del fútbol de México y este miércoles 10 de febrero dialogó con los medios de comunicación en su primera conferencia de prensa en donde le envió un mensaje a los hinchas de Santa Fe.

Rangel aseguró que él llegó al conjunto 'cardenal' con la intención de marcar diferencia y registrar goles, pero también sentenció que desde el primer momento fue claro que si le llegaba una oferta del exterior no dudaría en tomarla.

Lea también: Tres colombianos están en el top 20 de jugadores más valorizados de Argentina

"Fui con la intención de marcar diferencia y aportar lo que sé hacer que son goles. Ya había tenido un paso por Santa Fe en donde había quedado campeón y goleador de la Copa Águila en ese entonces. Desafortunadamente para ellos me salió esta oportunidad que no dudé en aprovecharla. También fui claro antes de firmar con Santa Fe que si me salía una oferta en el exterior la iba a tomar", afirmó.

Seguidamente, el atacante aseguró que en su pensamiento dejó las puertas abiertas en Independiente Santa Fe por lo que si en el futuro puede volver, lo hará con la idea de anotar goles.

"Dejé las puertas abiertas, uno no sabe si en el paso del tiempo podré volver y seguir marcando goles que es lo que lo identifica a uno como delantero", dijo.

Le puede interesar: Eduardo Méndez destapó toda su verdad en el polémico caso de Rangel y Santa Fe

Finalmente, Michael Rangel indicó que si bien lleva pocos días de trabajo con Mazatlán, se ha dado cuenta que está en un equipo de calidad y con jugadores importantes

"Estoy demasiado contento de llegar a Mazatlán. Llevo poco tiempo de trabajo, pero me he dado cuenta de la calidad y jugadores que hay", puntualizó.