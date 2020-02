Rangers castigó a Alfredo Morelos y no convocó lo convocó para la Copa

Alfredo Morelos es uno de los jugadores indiscutidos en el once titular de Rangers, sin embargo, el técnico Steven Gerrard no está dispuesto a tener consideraciones especiales con él, más allá de que sus actuaciones no dejan de ser sobresalientes y que su participación en el equipo es fundamental cuando se trata de anotar goles y conseguir victorias, sin importar el certamen que se esté jugando.

Lea también: Falcao quiere ser el líder de Galatasaray y llevarlos al título

En ese sentido, el técnico inglés decidió dejar a Morelos afuera de la convocatoria del partido contra Hearts por la Copa de Escocia, luego de que el atacante no se presentara a tiempo en los entrenamientos, tras su viaje a Colombia a mitad de semana, viaje que fue permitido por el club ya que el delantero no podía jugar contra Sporting Braga por acumulaión de tarjetas amarillas y, que, además, el nacido en Cereté argumentó problemas familiares.

Rangers fue el único equipo, con un colombiano en su plantel, que llegó a los octavos de final de la Europa League, luego de dejar en el camino al mencionado Braga, al cual le remontó un emocionante partido en Escocia y lo venció en condición de visitante por marcador de 0-1 con gol de Ryan Kent.

Le puede interesar: Queiroz se vendría con otro dura decisión para el inicio de las Eliminatorias

El presente de Alfredo Morelos no es el mejor, pues el delantero apenas ha logrado conseguir un tanto en lo corrido de este 2020 y ha tenido un par de sanciones que le han impedido tener la regularidad esperada. Pese a ello, el atacante colombiano no deja de ser uno de los jugadores más importantes para el club escocés, se presenta como uno de los jugadores más buscados en el próximo mercado y sigue con la idea de un cambio de club al finalizar la temporada.