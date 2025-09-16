Actualizado:
Ranking FIFA: así quedaron Colombia, Argentina y Brasil tras final de las Eliminatorias
El Ranking FIFA definirá las posiciones de los equipos cabeza de serie rumbo al Mundial 2026.
Se conoció la última actualización del Ranking FIFA. Tras la disputa de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y la jornada de las clasificatorias en Europa, se publicó una nueva versión. Luego de culminar la jornada de selecciones hubo varios movimientos en el escalafón. Argentina cayó en el ranking tras su victoria ante Venezuela y la derrota con Ecuador.
La albiceleste cayó a 1870 puntos y tras varios meses cedió la casilla del primer lugar y aparece tercera. La primera casilla ahora es de España, que suma 1875 unidades. Mientras que la segunda posición ahora es para Francia que acumula 1871 puntos.
Inglaterra se mantiene en el cuarto lugar tras su victoria abre Serbia y el triunfo contra Andorra. Los británicos sumaron seis puntos en el torneo del viejo continente y llegaron a 1820 puntos, ganándole la posición a Portugal que tiene 1779 unidades.
Por el lado de Brasil, la campaña fue de ceder terreno. Los pentacampeones del mundo sumaron una victoria ante Chile y una inesperada caída en Bolivia para pasar de 1777 puntos a 1761, lo que los ubica como la sexta mejor selección del mundo.
Colombia es la próxima en el plano de CONMEBOL. Los cafeteros ahora ocupan la plaza 13 a nivel mundial. La tricolor derrotó a Venezuela y Bolivia y ahora suma 1692 puntos, siendo superada por equipos como Italia y Alemania
Uruguay ocupa la cuarta casilla de las selecciones sudamericanas. Los charrúas cedieron terreno y salieron de las mejores selecciones del planeta. El equipo de Marcelo Bielsa hizo una presentación floja con la victoria ante Perú y un frío empate contra Chile. La celeste subió de 1670 unidades a 1673 puntos, pero ahora ocupa la casilla 15.
Ecuador sigue entre los primeros 30 lugares. La tri conserva la casilla 24 tras su empate con Paraguay y el triunfo ante Argentina y suma 1588 unidades. Paraguay es ahora la sexta mejor selección de CONMEBOL y se ubica en el puesto 37 con 1501 puntos.
🏆RANKING FIFA— CNF Zone (@CNFconcacaf) September 10, 2025
🗓️SEPTEMBER 2025
Termina la Fecha FIFA de Septiembre con la Clasificación de varias selecciones para la Copa del Mundo 2026, esperando subir la mayor cantidad de puestos para el Sorteo del Torneo.
Restan 2 ventanas en Octubre y Noviembre para conocer los bombos. pic.twitter.com/XJw8fgcoca
A partir de allí aparecen los equipos restantes. Perú ocupa la casilla 48, Venezuela se ubica 49, Chile está en el puesto 57 y para rematar los sudamericanos, Bolivia es 77.
Así quedó el Ranking FIFA tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas
1. España (1875 puntos)
2. Francia 1871
3. Argentina 1870
4. Inglaterra 1820
5. Portugal 1779
6. Brasil 1761
7. Países Bajos 1754
8. Bélgica 1740
9. Croacia 1714
10. Italia 1710
11. Marruecos 1706
12. Alemania 1704
13. Colombia 1692
14. México 1688
15. Uruguay 1673
----------------------------------
24. Ecuador 1588
37. Paraguay 1501
48. Perú 1469
49. Venezuela 1475
57. Chile 1442
77. Bolivia 1332
