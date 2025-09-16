Ranking FIFA: así quedaron Colombia, Argentina y Brasil tras final de las Eliminatorias

Inglaterra se mantiene en el cuarto lugar tras su victoria abre Serbia y el triunfo contra Andorra. Los británicos sumaron seis puntos en el torneo del viejo continente y llegaron a 1820 puntos, ganándole la posición a Portugal que tiene 1779 unidades.

Por el lado de Brasil, la campaña fue de ceder terreno. Los pentacampeones del mundo sumaron una victoria ante Chile y una inesperada caída en Bolivia para pasar de 1777 puntos a 1761, lo que los ubica como la sexta mejor selección del mundo.

Colombia es la próxima en el plano de CONMEBOL. Los cafeteros ahora ocupan la plaza 13 a nivel mundial. La tricolor derrotó a Venezuela y Bolivia y ahora suma 1692 puntos, siendo superada por equipos como Italia y Alemania

Uruguay ocupa la cuarta casilla de las selecciones sudamericanas. Los charrúas cedieron terreno y salieron de las mejores selecciones del planeta. El equipo de Marcelo Bielsa hizo una presentación floja con la victoria ante Perú y un frío empate contra Chile. La celeste subió de 1670 unidades a 1673 puntos, pero ahora ocupa la casilla 15.

Ecuador sigue entre los primeros 30 lugares. La tri conserva la casilla 24 tras su empate con Paraguay y el triunfo ante Argentina y suma 1588 unidades. Paraguay es ahora la sexta mejor selección de CONMEBOL y se ubica en el puesto 37 con 1501 puntos.